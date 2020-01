Arsenal verliest punten en Aubameyang in Londense derby

Arsenal is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om de overwinning op Manchester United van anderhalve week geleden een succesvol vervolg te geven. The Gunners kwamen in de Londense derby tegen Crystal Palace nog wel op een 1-0 voorsprong via Pierre-Emerick Aubameyang, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Arsenal zal het daarnaast de komende wedstrijden zonder doelpuntenmaker Aubameyang moeten zien te stellen, aangezien hij na een onbesuisde charge een rode kaart kreeg. De ploeg van manager Mikel Arteta neemt het in de aankomende weken onder meer op tegen Chelsea.

Aubameyang was afgelopen maandag tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Leeds United niet van de partij, maar de Gabonees maakte zaterdag weer zijn rentree in de basiself. De clubtopscorer had weinig tijd nodig om het net te vinden tegen the Eagles, daar hij na twaalf minuten al de openingstreffer voor zijn rekening nam. Alexandre Lacazette stuurde zijn aanvalspartner met een fraai steekballetje door het hart van de vijandelijke defensie weg, waarna Aubameyang oog-in-oog met doelman Vicente Guaita koelbloedig afrondde. De bezoekers bleven in het eerste halfuur de bovenliggende partij, maar tot veel gevaar voor het doel van de tegenstander leidde dit niet.

Crystal Palace had op zijn beurt ook moeite om de weg naar het doel te vinden en verder dan een schot van Cheikhou Kouyaté kwam de thuisploeg in de eerste helft niet. In de tweede helft zat het echter meer mee voor de manschappen van manager Roy Hodgson, die vanwege een blessure niet kon beschikken over Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald daarom linksachterin posteerde. Nog geen tien minuten na de start van de tweede helft kwam Crystal Palace namelijk weer langszij dankzij een schot van Jordan Ayew, dat zodanig van richting werd veranderd dat Bernd Leno kansloos was.

Arsenal kreeg een klein kwartier later een volgende domper te verwerken toen Aubameyang onbesuisd in kwam op de enkel van Max Meyer en na raadpleging van de VAR zijn biezen kon pakken. Via een kopbal van James Tomkins was Crystal Palace daarna nog gevaarlijk, maar de grootste kansen op de overwinning waren voor Arsenal. Doordat een schuiver van Nicolas Pépé echter op de paal terechtkwam en Lacazette in de rebound op Guaita stuitte, bleef het 1-1. Arsenal blijft daardoor voorlopig op de tiende plek steken en heeft nog altijd een punt minder dan Crystal Palace, dat negende staat.