PSV verliest ook tweede oefenwedstrijd in Qatar

PSV heeft ook de tweede oefenwedstrijd in Qatar verloren. Twee dagen na de 1-2 nederlaag tegen Club Brugge was ook KAS Eupen met minimaal verschil te sterk voor het team van Ernest Faber: 2-1. Bij PSV start Robbin Ruiter in de basis omdat Jeroen Zoet niet geheel fit was. De Eindhovenaren hervatten de competitie volgend weekeinde tegen VVV-Venlo.

Na 25 minuten spelen liep PSV achter de feiten aan. Na miscommunicatie tussen Daniel Schwaab en Pablo Rosario leed laatstgenoemde balverlies en betekende een gekraakt schot van Danijel Milicevic de 1-0. De ploeg van Faber kwam nog geen tien minuten later op gelijke hoogte, nadat Cody Gakpo vlak daarvoor de gelijkmaker op de voet had.

Na een goede voorzet van Oliver Boscagli tekende Bruma voor de verdiende 1-1 tegen Eupen, dat afgelopen week nog met 2-0 van Ajax verloor. Na de rust mocht alleen Ruiter op het veld blijven staan. Denzel Dumfries, Timo Baumgartl, Schwaab, Boscagli, Rosario, Ryan Thomas, Jorrit Hendrix, Mohamed Ihattaren, Bruma en Gakpo werden vervangen door Tijn Daverveld, Jordan Teze, Nick Viergever, Justin de Haas, Erick Gutiérrez, Ibrahim Afellay, Claudio Gomes, Richard Ledezma, Ritsu Doan en Nonin Madueke. Na een uur ging Ruiter alsnog naar de kant, ten faveure van Lars Unnerstall.

KAS Eupen nam via een rake kopbal van Flavio Ciampichetti de leiding en dat was tevens de eindstand. Ondanks enkele goede acties van Madueke, die ook nog eens de paal raakte, slaagde PSV er niet in om ook de tweede oefenwedstrijd in Qatar niet in een nederlaag te laten eindigen. Het duel met VVV in Venlo wacht volgende week zondag. Vier dagen gaat PSV in het kader van de TOTO KNVB Beker op bezoek bij NAC Breda.