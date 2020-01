PSV ontvangt ‘aantrekkelijk bod’ en wacht op zaakwaarnemer

PSV heeft ‘een aantrekkelijk bod’ vanuit de Verenigde Staten gekregen op Gastón Pereiro, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdamiddag. Vrijdag sijpelde via ESPN al het bericht door dat FC Cincinatti uit de Major League Soccer interesse had en de club van trainer Ron Jans heeft de daad bij het woord gevoegd en een formeel bod uitgebracht.

Volgens het regionale dagblad verwacht PSV dat de onderhandelingen tussen de clubs tot een goed einde zullen worden gebracht. De vraag is of zaakwaarnemer Paco Casal akkoord gaat met een overgang naar Cincinatti, waar de Uruguayaans international overigens tot een van de grootverdieners kan gaan behoren.

Pereiro leek afgelopen zomer op weg naar Spartak Moskou, na een akkoord over een transfersom van vijftien miljoen euro, maar Casal zette een streep door de transfer. PSV hoopt Pereiro in januari te verkopen om te voorkomen dat de aanvallende middenvelder gratis de deur uitloopt. Hij neemt op het trainingskamp van PSV in Qatar geen deel aan de oefenwedstrijden van de club.

"Bewust, er wordt geïnformeerd naar hem door clubs", reageerde technisch manager John de Jong eerder al tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik heb het idee dat Gastón er nu open voor staat, want de Copa América komt eraan." PSV maakte in 2015 zes miljoen euro over aan Club Nacional voor de diensten van de 24-jarige Pereiro.

Recentelijk werd de middenvelder gelinkt aan Bologna, al was dat volgens het Eindhovens Dagblad een trucje van Casal, die het liefst zou zien dat Pereiro transfervrij vertrekt uit Nederland. Donderdag werd de bankzitter nog gelinkt aan Fiorentina, dat volgens verschillende Italiaanse media serieuze belangstelling heeft.