Ten Hag beaamt: ‘Ik kan niet wachten tot hij terugkeert in de groep’

Daley Blind verwacht niet dat hij op korte termijn hoeft te stoppen met voetballen. De verdediger van Ajax heeft een ontstoken hartspier, maar denkt niet dat hij daardoor zijn carrière hoeft te beëindigen. “Ja, ik ga sowieso weer voetballen. Nu is het wachten voor mij. Het kan een week duren dat een test goed is, of twee, maar het kan ook twee maanden duren", zei hij in het programma Evenblij maakt Vrienden.

Erik ten Hag vind het welzijn van Blind het allerbelangrijkste. “Hij is net getrouwd, heeft een kindje. Daar heeft hij verantwoordelijkheid voor te nemen”, benadrukt de trainer van Ajax zaterdag in De Telegraaf. “Ik heb geconstateerd dat Daley ontzettend gretig is. Hij wil het veld op, is niet tegen te houden. Hij vindt het vreselijk, dat hij on hold wordt gehouden. Maar zijn gezondheid staat voorop. De dokter bewaakt dat. Die moet groen licht geven.”

Siem de Jong: 'Ik voel me goed'

“Daar kan Daley niet op wachten. En ook voor mij geldt dat als zijn gezondheid goed is, ik ook niet kan wachten tot hij terugkeert in de groep. Maar hoe lang dat duurt, is niet te zeggen.” Bij Blind werd eind december een ontstoken hartspier geconstateerd. Hij werd uitvoerig onderzocht door Ajax, naar aanleiding van de duizeligheid waar hij last van had tijdens het Champions League-duel met Valencia op 10 december.

Om die reden werd besloten om preventief een subcutane ICD te plaatsen bij Blind, die de laatste duels van Ajax in 2019 moest missen en ook niet meeging op trainingskamp naar Qatar. De blessure van de 29-jarige verdediger zorgde voor de nodige speculaties. Zo waren er twijfels of hij überhaupt nog zou kunnen terugkeren op het veld. “Daar trek ik me niet zo veel van aan. Het prikkelt me meer om te laten zien hoe snel ik weer op het veld kan staan. Ik heb me nooit echt angstig gevoeld", benadrukte Blind.