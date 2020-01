Ajax meldt akkoord met Cruzeiro over uitgaande transfer

Luis Orejuela verlaat Ajax definitief voor Cruzeiro. De Amsterdammers maken zaterdag middels een persbericht bekend dat er een overeenstemming is bereikt over de transfer van de Colombiaanse verdediger. Hij werd sinds 1 januari 2019 verhuurd aan de Braziliaanse club. In de huurdeal werd een optie tot koop opgenomen en die is nu gelicht, zo laat Ajax weten.

Het definitieve akkoord is onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden. Het is onbekend welk bedrag Ajax overhoudt aan de verkoop van de rechtsback, die tot medio 2022 onder contract stond in Amsterdam. Braziliaanse media schrijven over anderhalf miljoen euro. Hij maakte in de zomer van 2017 de overstap van Deportivo Cali naar Ajax en kwam tot vier officiële wedstrijden in Ajax 1. Orejuela moest het vooral doen met wedstrijden voor Jong Ajax.

Het definitieve vertrek van de 24-jarige Orejuela, die Ajax een transfersom van 3,5 miljoen euro kostte, komt niet uit de lucht vallen. Eind vorig jaar meldde Cruzeiro al dat er een akkoord was bereikt met Ajax over de viervoudig international. Palmeiras en Flamengo hadden de back ook in het vizier, maar Cruzeiro trekt nu aan het langste eind.