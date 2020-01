Yokohama FC verlengt contract van voetbalopa Kazuyoshi Miura (52)

Kazuyoshi Miura gaat zijn 35ste seizoen in als profvoetballer. Zijn club Yokohama FC heeft zaterdag namelijk bevestigd dat het contract van de 52-jarige aanvaller met een jaar verlengd is. Miura, die op 26 februari zijn 53ste verjaardag viert, is de oudste profvoetballer ter wereld. Hij gaat voor het eerst sinds 2007 spelen in de J-League, nadat Yokohama afgelopen seizoen promotie naar het hoogste niveau wist af te dwingen.

“Ik hoop te kunnen blijven genieten van het voetballen”, reageert Miura op de clubwebsite. “Ik ga er alles aan doen om de doelstelling van de club te bewerkstelligen en ons te handhaven in de competitie. Ik zal hard blijven werken om een bijdrage te leveren aan de overwinningen van het team.” De bijdrage van Miura afgelopen seizoen was beperkt. Hij kwam niet verder dan drie optredens, waarin hij niet wist te scoren.

‘Als je met hem op straat loopt, lijkt het alsof hij Tom Hanks of Brad Pitt is'

Miura is ploeggenoot van Calvin Jong-a-Pin, ex-speler van onder meer sc Heerenveen. “Ze noemen hem King Kazu. Nou, hij is echt een koning hier, hoor”, zei hij vorig jaar in een interview met Voetbalzone. “Als je met hem op straat loopt, lijkt het alsof je met Tom Hanks of Brad Pitt bent. Hij heeft ook echt twee man nodig, om mensen van hem af te houden. Die man doet alles voor het voetbal, zijn leven is georganiseerd zodat hij kan presteren en niet geblesseerd raakt. Elke training doet hij op honderd procent. Ik train heel soms weleens op zestig procent, omdat ik tot dusver iedere minuut van het seizoen heb gespeeld. Deze gast doet dat nóóit.”

Miura, die in het verleden speelde voor clubs als Santos, Palmeiras, Genoa en Croatia Zagreb, draagt sinds 2006 het shirt van Yokohama. Op 23 februari staat de eerste competitiewedstrijd tegen Vissel Koba op het programma. Op 1 maart volgt de eerste thuiswedstrijd tegen Kashiwa Reysol.