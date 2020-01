Tagliafico heeft geen vertrekwens: ‘Ik zal nooit zeggen dat ik weg wil’

Nicolás Tagliafico is bezig aan zijn derde seizoen bij Ajax, maar aast vooralsnog niet op een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. De Argentijnse linksback tekende vorig jaar nog een nieuw contract in Amsterdam. Ondanks interesse vanuit het buitenland bleef hij zijn huidige werkgever trouw. De 27-jarige verdediger laat in Qatar weten dat hij geen vertrekwens heeft.

Tagliafico werd twee jaar geleden voor vier miljoen euro door Ajax opgepikt bij het Argentijnse Independiente. Hij groeide al snel uit tot vaste waarde en gooide hoge ogen in de Champions League. De interesse nam toe en onder meer Atlético Madrid en Arsenal zouden interesse hebben gehad. Na zijn eerste seizoen kon hij Ajax al inruilen voor een Europese topcompetitie, maar tot dusver is hij de Amsterdammers trouw gebleven.

Onmogelijke goal van Razvan Marin op de training Ajax

De 25-voudig international ligt vast tot medio 2022. “Ik zal nooit zeggen dat ik weg wil. Als er een club komt waar ik geïnteresseerd in ben en als mijn club er ook financieel op vooruit gaat, dan zien we het wel", aldus Tagliafico, die afgelopen zomer met Lisandro Martínez een landgenoot naar Ajax zag komen. Laatstgenoemde mag zich ook vaste basisspeler noemen in de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Martínez kan op de positie van Tagliafico uit de voeten, maar speelt doorgaans op het middenveld, terwijl hij van nature een centrale verdediger is. “Dat is een positie die me goed bevalt. Ik heb nu ook ervaring als middenvelder”, legt de Argentijn uit. “Ik moet deze positie beter leren kennen en nog beter worden, want het is een positie die me niet op het lijf geschreven is. Maar ik heb het gevoel dat ik dit wel onder de knie kan krijgen."