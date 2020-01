‘Dat hebben mijn landgenoten Martínez en Tagliafico van Ajax meer’

Marcos Senesi heeft zich onder trainer Dick Advocaat in de basis gespeeld bij Feyenoord. Na een moeizame start onder Jaap Stam vormt de Argentijnse mandekker het centrale duo met Eric Botteghin. Toen de Rotterdammers afgelopen zomer zes miljoen euro betaalden voor Senesi, was in De Kuip de verwachting dat een spijkerharde verdediger in huis werd gehaald. Zo zit de speler echter niet in elkaar, vertelt de 22-jarige Argentijn. “Ik heb nog nooit een rode kaart gekregen.”

Senesi ziet zichzelf als een erg rustig persoon. “Maar eenmaal op het veld ben ik een ander iemand. Dan gaat de knop om”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “In Argentinië wordt het voetballen op een zeer gepassioneerde manier beleefd. Door de supporters, maar ook door de spelers. Toch probeer ik altijd rustig te blijven. Misschien dachten de fans van Feyenoord dat er een spijkerharde verdediger naar Rotterdam was gehaald, maar ik kreeg in mijn hele leven nog nooit een rode kaart. Natuurlijk kan ik de duels best stevig ingaan. Maar dat hebben mijn landgenoten Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico van Ajax meer. Ik ben iemand die van achteruit wil voetballen, die het van een inspeelpass moet hebben.”

Senesi weet dat hij zich na een doelpunt kan laten gaan, zoals toen hij eerder dit seizoen de winnende maakte tegen RKC Waalwijk (3-2). “Ik voelde de adrenaline. En op de tribune zaten mijn ouders. Ze vertelden dat ze moesten huilen, zo blij waren ze. Het was een emotionele middag”, aldus de jeugdinternational. “Eerst die belangrijke goal, daarna brak ik nog een bot in mijn hand. Ik heb elf jaar bij San Lorenzo gspeeld en dan opeens komt het moment dat je naar Europa vertrekt. Dat is schitterend, maar ook best moeilijk als je iedereen moet achterlaten. Dan is het fijn dat je een belangrijke goal maakt. De supporters scandeerden mijn naam en dat voelt enorm goed.”

De Feyenoord-aankoop is blij met zijn overstap naar Feyenoord en zegt zich goed te voelen in Rotterdam. “Als je in De Kuip het veld opwandelt en je ziet al die mensen op de tribunes, dan doet dat iets met je. De supporters zijn fanatiek. Fanaticos. Ze zitten dicht op het elftal, zoals dat in Argentinië ook bij veel clubs het geval is. Feyenoord heeft in mijn ogen dus wel een vleugje Argentinië in zich.”