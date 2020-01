Raiola: ‘Ik zou graag de zaakwaarnemer van alle Groningers willen zijn’

Mino Raiola houdt zich als zaakwaarnemer niet alleen bezig met de voetbalwereld. De belangenbehartiger van talloze topvoetballers houdt ook de politieke situatie in Nederland scherp in de gaten en ergert zich groen en geel aan de situatie in Groningen, waar door de gaswinning aardbevingen zijn ontstaan en een groot aantal huizen zijn verzakt. “Ik zou graag de zaakwaarnemer van alle Groningers willen zijn”, aldus Raiola.

Tegenover Voetbal International laat Raiola weten helemaal klaar te zijn met Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat. Als ‘zaakwaarnemer van alle Groningers’ zou Raiola naar eigen zeggen de situatie direct oplossen. “De slachtoffers van de aardbevingen krijgen meteen waar ze recht op hebben. De schade aan hun huis vergoed, plus compensatie voor het leed dat ze is aangedaan. Zo niet, dan maken we van Groningen binnen twee weken een aparte staat. We draaien de gaskraan naar Nederland dicht en exporteren alles naar het buitenland. Dan zijn alle Groningers zó multimiljonair. Heel Nederland is opgebouwd met het gas uit Groningen.”

Raiola vindt het onbegrijpelijk dat men in Nederland geen prioriteit geeft aan het helpen van de Groningers. “Als er ergens in de wereld een overstroming is, staat er in Nederland een Glazen Huis en halen we met elkaar binnen een paar dagen miljoenen op”, stelt Raiola. “Maar hebben we een heus rampgebied in Nederland, dan laten we onze eigen Groningers zitten. Ik vind het schofterig. Als we er morgen een miljard voor ophalen, is het hele probleem opgelost. Ik begrijp het oprecht niet.”

Volgens Raiola is het ‘onlogisch onrecht’. “Dus is het onwil. Onwil bij mensen in Den Haag die aan de touwtjes trekken en niet weten waar ze over praten”, vervolgt de zaakwaarnemer. “Ze hebben het over of we 100 of 130 mogen op de snelweg. Fuck you met je 130, los eerst Groningen op. De regering moet opstappen, per direct. Ik vind: als de staat zich niet aan de zorgplicht houdt en je bestaan bedreigt, mag je ongehoorzaam zijn. Misschien móét je dat zelfs zijn.”