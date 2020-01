‘Het kan ook zijn dat ik bij Ajax ooit weer een nieuw project aanga’

Ajax zal deze transferperiode geen sleutelspelers laten vertrekken en ook Erik ten Hag verwacht in januari geen uitgaande transfers. De trainer van de Eredivisie-koploper denkt bovendien dat een vertrek uit Amsterdam voor geen enkele speler verstandig is met oog op komende zomer, waarin het EK en de Copa América op het programma staan. Zelf is Ten Hag niet bezig met een vertrek, zo vertelt hij zaterdag in een interview met De Telegraaf.

Onder meer Donny van de Beek wordt door diverse media nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer. De Oranje-international stond afgelopen zomer in de belangstelling van Real Madrid en naar verluidt wil Manchester United hem nu ook inlijven. Volgens Ten Hag hoeft Ajax niet bang te zijn voor het vertrek van een of meerdere spelers deze transferwindow. “Ik acht hen zo intelligent dat ze daar niet mee bezig zijn. We hebben een goede groep met jongens die het naar hun zin hebben. Ze hoeven niet te vertrekken in de winter”, aldus Ten Hag.

Na het lopende seizoen lijkt directeur voetbalzaken Marc Overmars diverse spelers uit te gaan zwaaien. “Dat we in de zomer een andere discussie hebben, is helder. Maar deze spelers beseffen dat ze een team vormen en een proces in zijn gegaan”, vervolgt Ten Hag. “Dat willen we met elkaar afmaken. Ze zien perspectief om titels te winnen met deze groep en ze hebben er samen plezier in. Een speler die op dit moment naar een andere club gaat, heeft ook aanpassing nodig en daarmee zet hij misschien wel een mooie zomer op het spel.”

Ten Hag tekende afgelopen zomer een nieuw contract bij Ajax en werd nadien in verband gebracht met Bayern München. Overmars gaf al aan dat een zomers vertrek van de trainer onbespreekbaar is. Hoe de trainer daar zelf in staat? “Ik heb een driejarig contract getekend en ik ben nog nooit in mijn leven ergens naar op jacht geweest. Behalve dan naar mijn meisje… Toen ik assistent-trainer was, kon ik zo vaak hoofdtrainer worden. Maar ik was bezig met een bepaald traject en had plezier. Dan denk je toch niet aan iets anders.”

De hoofdtrainer van Ajax wil niet te ver vooruitkijken en lijkt alle opties open te houden. “Soms komt er iets op je weg en maak je een afweging. Dan kan het wel zo zijn dat het voor alle partijen het goede moment is om een bepaalde keuze te maken. Maar het kan ook zijn dat ik bij Ajax ooit weer een nieuw project aanga. Op dit moment is dat allemaal geen issue en ben ik alleen bezig met dit seizoen. We willen titels pakken.”