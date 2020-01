‘ADO voegt daad bij het woord en haalt versterking uit Engeland’

Laurens de Bock is onderweg naar ADO Den Haag, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagavond laat te melden. De linksbenige verdediger, die doorgaans als linkervleugelverdediger speelt maar ook als stopper centraal achterin kan fungeren, komt over van het Engelse Leeds United, waar hij nog tot de zomer van 2022 vastligt.

De Belgische verdediger werd aan het begin van het seizoen door Leeds United verhuurd aan Sunderland, maar keerde onlangs terug. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor KV Oostende. De Bock begon zijn loopbaan bij Lokeren en kwam daarna vijf jaar uit voor Club Brugge, waar hij teamgenoot was van onder anderen Lex Immers.

Algemeen directeur Mohammed Hamdi liet bij Omroep West al weten dat ADO loert op versterkingen. "We proberen directe versterkingen te halen of spelers die een directe concurrent zijn van de huidige spelers, om de jongens scherper te krijgen richting de tweede helft van het seizoen. Je weet namelijk ook niet wat er gaat gebeuren qua blessures. We zijn actief en hopen voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk nog meer versterking in huis te hebben", aldus de sportbestuurder.