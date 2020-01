Geprikkelde Daley Blind stelt supporters van Ajax gerust

Daley Blind gaat 'gewoon' weer voetballen, zo verzekert de verdediger van Ajax vrijdagavond in Evenblij Maakt Vrienden. Blind herstelt momenteel van een ontstoken hartspier, waardoor hij geen fysieke inspanningen mag leveren. "Ik moet wachten", zegt Blind. "Het kan een week duren tot een test goed is, maar het kunnen ook twee maanden zijn."

Presentator Frank Evenblij is benieuwd of Blind geraakt is door de mensen die zeggen dat hij nooit meer zal voetballen. "Daar trek ik me niet zo veel van aan. Het prikkelt me meer om te laten zien hoe snel ik weer op het veld kan staan. Ik denk dat het voor iedereen heel erg schrikken was, misschien wel meer voor de mensen om me heen dan voor mezelf. Ik was alweer heel snel bezig met hoe lang het zou duren", aldus Blind, die wijst naar de duels van Ajax en het naderende EK.

"Het is je hart, de motor van je lichaam. Ondanks dat heb ik me nooit echt heel angstig gevoeld. Mede misschien omdat ik nooit echt pijn heb gevoeld. Geen steek of prikkel", vertelt Blind. In het tv-programma gaat de stopper ook in op de kritiek die hij vaak over zich heen heeft gekregen. Kritische fans wezen altijd naar de achternaam van de zoon van Danny Blind, onder meer voormalig Champions League-winnaar.

"Uiteindelijk heeft het me ook gevormd en sterker gemaakt. Ik maakte het in mijn jeugd al mee: Daley Blind speelt bij Ajax vanwege de familienaam Blind", aldus Blind junior, die nog goed contact heeft met zijn vader. "Hij belt altijd als de bespreking klaar is, of als ze gegeten hebben", vertelt Blind senior. "Op het moment dat ik denk dat ze in de kleedkamer zitten, stuur ik even een appje. Soms is het alleen maar even om succes te wensen, maar soms geef ik ook nog even een gouden tip. Zo denk ik dat ik ook nog enige invloed heb, maar dat is absoluut niet zo."