Spaanse media: Barcelona wil droomkandidaat met onmiddellijke ingang

Barcelona is inderdaad bezig met de komst van Xavi, zo bevestigen diverse Spaanse media, waaronder Marca en AS. Een delegatie van Barça, bestaande uit bestuursvoorzitter Òscar Grau en technisch directeur Éric Abidal, heeft de huidige coach van Al-Sadd een contractvoorstel voor tweeënhalf jaar met onmiddellijke ingang gedaan. Xavi zou zijn verrast door het aanbod en nog niet hebben gereageerd.

Eerder op de dag meldde RAC1 al dat in Qatar een ontmoeting tussen de top van Barcelona en Xavi heeft plaatsgevonden, wat nu door diverse Spaanse bronnen wordt bevestigd. Clubicoon Xavi, die zeventien seizoenen op het middenveld in het Camp Nou speelde, is de beoogde opvolger van Ernesto Valverde, die door de tegenvallende resultaten en het magere veldspel onder vuur ligt bij Barcelona. Sterspeler Lionel Messi wil zijn vriend Xavi naar verluidt graag als trainer willen.

Valverde heeft een aflopend contract, maar de club lijkt dus van plan om per direct afscheid te nemen van de oefenmeester. Barcelona stond donderdag in de halve finale van de Supercopa tegen Atlético Madrid in de slotfase met 2-1 voor, maar door twee doelpunten in de slotfase wisten de Madrilenen alsnog de finale van de Supercopa te bereiken. De toch al niet populaire Valverde kreeg hierdoor wederom de nodige kritiek te verwerken.

Cadena SER wist vrijdag te melden dat voorzitter Josep María Bartomeu een duidelijke voorkeur heeft voor Ronald Koeman, door zijn verleden als speler nog steeds erg geliefd in het Camp Nou. De bondscoach van Oranje heeft bij de KNVB een contract tot medio 2022, al staat er volgens directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma een ontsnappingclausule voor Barcelona in deze verbintenis. Ook de namen van Thierry Henry en Roberto Martínez zingen rond in Catalonië.