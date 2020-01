FC Volendam komt terug in titelstrijd; Seuntjens redt De Graafschap in extremis

FC Volendam heeft de spanning in de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie enigszins teruggebracht. De ploeg van trainer Wim Jonk boekte een zwaarbevochten overwinning in de topper bij SC Cambuur (1-2) en verkleint zijn achterstand op de koploper tot vijf punten. Ook De Graafschap staat nu vijf punten achter, doordat Ralf Seuntjens de Doetinchemmers in de absolute slotfase de zege bezorgde tegen Jong FC Utrecht (2-1). NAC Breda beleefde een frustrerende avond en haakt door een teleurstellend gelijkspel bij Helmond Sport (0-0) af in de titelstrijd. Ook Excelsior verspeelde dure punten bij FC Dordrecht (1-1), terwijl Telstar erg overtuigend won van FC Eindhoven (2-0).

SC Cambuur - FC Volendam 1-2

FC Volendam nam al in de vijfde minuut brutaal de leiding in Leeuwarden. De Noord-Hollanders onderschepten de bal op het middenveld en schakelden razendsnel om, waarbij Boy Deul ploeggenoot Francesco Antonucci in vrije positie bediende: 0-1. Cambuur nam daarna het initiatief en kreeg na een half uur een uitstekende kopkans via Robin Maulun, die door doelman Nordin Bakker fraai werd gekeerd. Vlak na rust werd een Cambuur-doelpunt van Robert Mühren afgekeurd wegens buitenspel. Direct daarna sloeg Volendam aan de andere kant toe. Derry John Murkin vond de bal uit de kluts voor de voeten en gleed binnen: 0-2. Murkin miste daarna een grote kopkans, en zag tot overmaat van ramp in de zeventigste minuut Jamie Jacobs de spanning terugbrengen, door een voorzet van Mees Hoedemakers binnen te tikken: 1-2.

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-1

Toine van Huizen van De Graafschap vond de bal in de elfde minuut in een scrimmage voor de voeten, maar zijn poging van dichtbij werd via de uitblinkende doelman Jord Ruijgrok geen treffer. Een te late tackle van Van Huizen leverde Jong FC Utrecht in de 22ste minuut een penalty op, die door Jeredy Hilterman werd benut: 0-1. De Graafschap ging op zoek naar de gelijkmaker en had pech dat een poging van Javier Vet op de paal belandde, terwijl een kopbal van Gregor Breinburg op de lat afketste. De Graafschap bleef ook na rust aandringen en zag Nijland twee grote kansen missen. De opgestoomde rechtsback Leeroy Owusu tekende in de 67ste minuut wél voor de gelijkmaker: 1-1. De Doetinchemmers gingen door en zagen een schot van debutant Sven Blummel gepakt worden door Ruijgrok, terwijl Ralf Seuntjens de lat én de paal raakte. Diep in de blessuretijd was het toch nog raak voor De Graafschap. Seuntjens onderschepte de bal slim en omspeelde Ruijgrok: 2-1.

Telstar - FC Eindhoven 2-0

Al in de tweede minuut maakte Telstar het eerste Keuken Kampioen Divisie-doelpunt van 2020. Elayis Tavsan kwam vanaf rechts naar binnen, omspeelde verdediger Bart Biemans, en legde bal met rechts binnen: 1-0. Telstar miste daarna een enorme kans via Reda Kharchouch, terwijl Anthony Berenstein een vrije trap op de lat pegelde. Aan de andere kant zag Samy Bourard een enorme kans van de lijn gehaald te worden. Koud in de tweede helft maakte Kharchouch er 2-0 van. De spits kon door na een hoge bal van achteruit en haalde ineens uit.

Helmond Sport - NAC Breda 0-0

NAC Breda kwam in de tweede minuut goed weg, toen Roger Riera een schot van Helmond Sport ternauwernood van de lijn wist te halen. NAC werd daarna sterker en zag Othman Boussaid in vrije positie op doelman Stijn van Gassel schieten. Vlak na rust kregen de Bredanaars een grote kans via Mounir El Allouchi, maar ook de middenvelder vond Van Gassel op zijn pad. Een kwartier voor tijd was Boussaid nogmaals dichtbij. De inzet van de Belg ging echter op de buitenkant van de paal, waarna het schot van Arno Verschueren geblokt werd. Invaller Sidney van Hooijdonk was in de slotfase ook nog dichtbij, maar het mocht niet baten voor het gefrustreerde NAC. In de laatste seconde raakte Huseyin Dogan nog de lat uit een vrije trap.

FC Dordrecht - Excelsior Rotterdam 1-1

Uitglijden van Excelsior-doelman Alessandro Damen leek al snel tot de openingstreffer van Jari Schuurman te leiden, maar de middenvelder wist niet te profiteren van de enorme kans. Luigi Bruins kreeg even later een vrije kopkans, maar de middenvelder van Excelsior mikte naast. Vlak voor rust kwamen de Rotterdammers alsnog op voorsprong, nadat Joël Zwarts het eindstation van een counter was: 0-1. In de 53ste minuut kwam Dordrecht terug. Een schot van Brandon Ormonde-Ottewill ging op de paal, waarna Renny Smith kon intikken: 1-1.