‘Manchester United heeft doelwit van zeventig miljoen bijna binnen’

Bruno Fernandes lijkt zich aan te gaan sluiten bij Manchester United. Diverse Engelse media melden dat de entourage van de middenvelder van Sporting Portugal in Engeland is om te praten met de leiding van the Red Devils. Filipe Dias claimt dat een transfer van de negentienvoudig Portugees international naar United nu echt lonkt.

De 25-jarige middenvelder werd afgelopen zomer ook al hevig gelinkt aan de stap naar Old Trafford, maar toen ketste een transfer af. Dias, journalist van O Jogo, geeft vrijdag in gesprek met Sky Sports aan dat een transfer dit keer wel in de lijn der verwachting ligt. Dias wijst naar de financiële problemen waarmee Sporting Portugal kampt.

"Het verhaal is dat United dit keer erg dicht bij zijn komst is. We verwachten dat de deal waarschijnlijk in de komende dagen, of misschien zelfs uren, zal worden beklonken, want Sporting heeft het geld nodig. De situatie is veranderd sinds afgelopen zomer. Ze weigerden een deal van zeventig miljoen met Tottenham Hotspur, een constructie waarbij eerst veertig en later dertig miljoen zou worden betaald."

"Nu zal Sporting die zeventig miljoen euro wel accepteren, een bedrag dat in termijnen zal worden betaald. Bruno Fernandes is gecharmeerd van United en ook van het Engelse voetbal. Hij wil graag voor de club uitkomen. In de afgelopen dagen is het contact geïntensiveerd, dus we verwachten dat het binnenkort rond zal zijn", besluit Dias zijn verhaal.