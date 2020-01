ESPN: Ron Jans wil met FC Cincinnati toeslaan bij PSV

PSV vreest inmiddels dat Gastón Pereiro de club transfervrij gaat verlaten. Journalist Taylor Twellman van de Amerikaanse tak van ESPN weet vrijdagavond te melden dat manager Ron Jans van FC Cincinatti hoopt te stunten met de komst van de Uruguayaan, die beschikt over een aflopend contract.

Twellman schreef op Twitter eerst dat FC Cincy zijn oog heeft laten vallen op 'een Zuid-Amerikaanse nummer tien' en bevestigde even later dat het gaat om Pereiro van PSV. Het lijkt erop dat de club uit de Major League Soccer zinspeelt op een transfervrije overname, hoewel dat door de journalist niet expliciet vermeld wordt. PSV hoopt Pereiro in januari te verkopen om te voorkomen dat de aanvallende middenvelder gratis de deur uitloopt.

Pereiro neemt op het trainingskamp van PSV in Qatar geen deel aan de oefenwedstrijden van de club. "Bewust, er wordt geïnformeerd naar hem door clubs", reageerde technisch manager John de Jong eerder al tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik heb het idee dat Gastón er nu open voor staat, want de Copa América komt eraan." PSV maakte in 2015 zes miljoen euro over aan Club Nacional voor de diensten van Pereiro.

Pereiro stond afgelopen zomer op het punt om PSV in te ruilen voor Spartak Moskou, dat vijftien miljoen euro overhad voor de Uruguayaan. Een definitief akkoord bleef echter uit. Recentelijk werd de middenvelder gelinkt aan Bologna, al was dat volgens het Eindhovens Dagblad een trucje van zaakwaarnemer Paco Casal, die het liefst zou zien dat Pereiro transfervrij vertrekt uit Nederland. Donderdag werd de bankzitter gelinkt aan Fiorentina, dat volgens verschillende Italiaanse media serieuze belangstelling heeft.