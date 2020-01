‘Alarma Suárez: spits blijft kampen met ongemak en ondergaat operatie'

Barcelona moet het mogelijk enige tijd zonder Luis Suárez doen. Sport meldt vrijdagavond met de tekst Alarma Suárez dat de spits zaterdag wordt onderzocht aan zijn knie door arts Ramón Cugat. Suárez heeft al weken last van zijn rechterknie en de kwetsuur zou zijn verergerd tijdens de halve finale van de Supercopa. Mogelijk ondergaat de aanvaller een operatie.

Volgens de Catalaanse sportkrant heeft Suárez al een tijdje last van zijn rechterknie. Tijdens de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Atlético Madrid donderdagavond zou de pijn weer zijn opgespeeld. Mogelijk gaat Suárez onder het mes en zal hij enkele weken uitgeschakeld zijn. Het doel is om de spits fit te krijgen voor de beslissende fases en wedstrijden van het seizoen.

Cugat zal waarschijnlijk adviseren dat Suárez een operatie moet ondergaan, mede omdat de spits al een tijdlang kampt met dit ongemak. De wedstrijd tegen Atlético zou de kwetsuur hebben verergerd, zo klinkt het. Suárez werd aan het eind van vorig seizoen ook al geopereerd aan dezelfde knie. Destijds miste de voormalig Ajacied de finale van de Supercopa tegen Valencia.

De 113-voudig international van Uruguay speelt dit seizoen een belangrijke rol bij Barcelona. Suárez heeft deze voetbaljaargang in 23 wedstrijden meegespeeld bij de Catalaanse topclub, waarin hij 14 keer scoorde en 11 keer een medespeler in stelling wist te brengen. De 32-jarige aanvaller ligt tot de zomer van 2021 vast in het Camp Nou.