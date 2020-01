NRC opent beerput over ‘olifant in porseleinkast’ en ‘dokter’ Van Bommel

Mark van Bommel lag bij PSV regelmatig overhoop met de medische staf van de club, zo schetst NRC vrijdagavond op basis van anonieme bronnen uit die staf. De trainer, die in december werd ontslagen vanwege de slechte prestaties, stond binnen de medische staf bekend als 'dokter Van Bommel', vanwege zijn grote bemoeienissen met medische zaken.

Van Bommel verweet de leden van de medische staf onder meer een negen-tot-vijf-mentaliteit te hebben. Hoewel de medici geen 24/7-verbintenis met PSV zijn aangegaan, verwachtte hij volgens NRC meer toewijding, want 'PSV is een topclub'. "Hij zegt zelf ook geen ‘nee’ als een speler vraagt of hij ‘na werktijd’ nog even op vrije trappen wil oefenen. Dan verzet je die privé-afspraak toch?", schetst het dagblad.

Het leidt tot botsingen met de medisch specialisten van de club. "Hij ging overal met gestrekt been in", zegt een ingewijde tegen de krant. "Hij gedroeg zich als een olifant in een porseleinkast", zegt een ander. Toen afgelopen zomer zijn eerste seizoen als trainer van PSV erop zat, ging Van Bommel in gesprek met de medische staf. "Hij is misschien te hard geweest. Topsport mag dan keihard zijn, het is niet de bedoeling dat mensen wakker liggen van zijn woorden", schrijft NRC.

De gemoederen zijn voor even bedaard, maar als dit seizoen Steven Bergwijn en Donyell Malen geblesseerd wegvallen, lopen de spanningen binnen PSV toch weer op. Van Bommel zou bepaalde medische behandelingen binnenskamers als 'slecht' hebben getypeerd, terwijl de stafleden vinden dat zij 'er alles voor doen' en dat Van Bommel 'een andere beleving' heeft. Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft zich in die periode in de discussie gemengd en verschillende gesprekken gevoerd.

"Wij reageren niet op verhalen die zijn gebaseerd op anonieme bronnen. Dat is clubbeleid", laat PSV weten. In december werd Van Bommel ontslagen, waarna interim-trainer Ernest Faber zijn taken overnam. Van Bommel zelf ziet volgens het dagblad in dat hij fouten heeft gemaakt in contact met zijn collega's en wil zich bij zijn volgende trainersklus niet meer bemoeien met medische zaken.