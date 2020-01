Begeerde Stengs en Boadu scheppen duidelijkheid over toekomst

Calvin Stengs en Myron Boadu maken het seizoen af bij AZ. De twee aanvallers vertellen in gesprek met Voetbal International dat ze in deze winterse transferperiode geen overstap gaan maken. Zaakwaarnemer Mino Raiola liet al weten dat het duo begeerd wordt in Europa, maar nu maken Stengs en Boadu bekend geen transfer te ambiëren.

Zowel Stengs als Boadu liggen momenteel tot de zomer van 2023 vast bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. "Ik maak sowieso hier het seizoen af. Ik weet dat er veel geruchten over mij en Myron de ronde gaan. Maar voor mij is een vertrek in de winterstop geen optie", zegt Stengs na de 5-1 oefenzege op KV Mechelen tegenover het weekblad.

Ook Boadu sluit een transfer in januari uit. "Voor mij geldt hetzelfde als voor Calvin. Ook ik maak het seizoen af bij AZ. We zijn hier met z'n allen met iets speciaals bezig en dat willen we doortrekken in de tweede seizoenshelft." Raiola gaf eerder al aan dat er veel clubs zich bij hem hebben gemeld om te informeren naar Stengs en Boadu.

"Misschien blijven ze nog wel een jaar, maar als Ajax er met AZ uitkomt en een goed plan heeft voor bijvoorbeeld Stengs en Boadu, is het mijn plicht te gaan luisteren", benadrukte de belangenbehartiger tegenover het weekblad. "Je mag best weten dat ik nu gesprekken voer met Europese topclubs die aan mij vragen: Malen of Boadu? Dan geef ik eerlijk antwoord."