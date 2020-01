Jörgensen is Feyenoord-fans dankbaar: ‘Ik speelde niet goed en miste kansen’

Nicolai Jörgensen hoopt dat 2020 hem sportief gezien meer succes zal brengen dan vorig jaar. De spits van Feyenoord kampte vanaf het begin van de voorbereiding op het huidige seizoen met een knieblessure en wist mede daardoor pas twee keer te scoren in de Eredivisie. "Maar ik zit nu goed in mijn vel", zegt de Deen tegenover Voetbal International.

Jörgensen weet wat er van hem wordt verwacht bij Feyenoord. "Nu de doelpunten nog, maar ik ben ervan overtuigd dat die gaan komen. Ik kijk uit naar 18 januari, sc Heerenveen-thuis in De Kuip. Dan wil ik er weer écht staan." De 28-jarige aanvaller liep in de zomer bij de nationale ploeg van Denemarken een mysterieuze knieblessure op. "Ik heb er een tik tegen gekregen, maar de schade viel mee. Leek het."

"Tijdens de vakantie had ik geen last, heb ik rustig aan gedaan en veel voor mezelf getraind. So far, so good, tot een paar dagen voordat ik me zou melden bij Feyenoord, er ineens vocht in die knie zat. Ik had nooit wat aan dat gewricht, dus dat zorgde wel voor paniek. Opnieuw kostte me dat enkele weken." Jörgensen maakte in september zijn rentree, maar kreeg een terugval en was toen opnieuw een maand uitgeschakeld.

De targetman beseft dat hij dit seizoen nog weinig heeft laten zien. "Daarna moet je weer in je ritme zien te komen, dat kost tijd. Gelukkig liet de trainer me staan, ook in de fase dat ik niet goed speelde en kansen miste. Ook de supporters van Feyenoord hebben me nooit laten vallen. Ben ik ze dankbaar voor en het motiveert me echt die mensen iets terug te geven."

In december werd Jörgensen vader van zoon Vincent. "Het mooiste dat er is, maar dat betekent niet dat ik voetbal nu ineens heel anders zie. Er komt een EK aan en ik heb bij Feyenoord nog veel te bewijzen. Alle pech van de afgelopen jaren, heb ik nu definitief achter me gelaten. Ik kijk alleen nog vooruit. Ik wil weer belangrijk zijn voor Feyenoord en met Denemarken EURO 2020 meemaken, met drie thuiswedstrijden in Kopenhagen. Dat zijn mijn doelen en ik brand van de ambitie ze waar te maken."