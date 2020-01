Klopp vraagt media om verleden Mourinho als speler: ‘Sorry, José’

In aanloop naar de wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham Hotspur van zaterdagavond kreeg manager Jürgen Klopp tijdens de persconferentie de vraag of hij in het verleden een betere voetballer was dan José Mourinho. De Duitse trainer heeft werkelijk geen idee en vraagt aan de aanwezige journalisten of zij weten op welke positie de Portugees ooit speelde. Klopp laat uiteindelijk zoekmachine Google het werk doen, zoals in onderstaande video te zien is.