Guardiola steunt City-talent na aantijging Nederlandse spits Van Veen

De Nederlandse spits Kevin van Veen was woensdagavond twee keer trefzeker namens Scunthorpe United in het bekerduel met Manchester City Onder-21. Tegenover Engelse media gaf de aanvaller aan dat hij gemotiveerd was om te scoren na uitspraken van zijn directe tegenstander Taylor Harwood-Bellis, die tegenover Van Veen zou hebben opgeschept over zijn salaris. Manchester City-manager Josep Guardiola sprak met het talent over de kwestie, zo liet hij vrijdag weten.

Van Veen liet na afloop van het met 3-1 gewonnen duel aan Mike White, journalist van de BBC, weten dat de City-verdediger tijdens de wedstrijd had gezegd: “Ik heb meer geld dan jij.” Van Veen liet zijn voeten spreken en stond met twee doelpunten en een assist aan de basis van de overwinning in het bekertoernooi. De ex-aanvaller van onder meer SC Cambuur deelde na afloop op Twitter een sneer uit aan Harwood-Bellis. “Manchester City, als jullie nog spelers nodig hebben die anderen niet afbluffen me geld...”

@ManCity if u need down to earth players en players who dont cash anyone off and giving it the big one give me a ring ?? with all due respect. #2goalsandassist ?? https://t.co/znSceUZeKk — Kevin Van Veen (@kevinvanveen) January 8, 2020

Op de website van de BBC laat Van Veen weten hoe het er op het veld aan toe ging. “Hij zei het niet direct in mijn gezicht, maar hij zei iets als dat hij meer geld heeft. Hij scoorde vorige week voor het eerste elftal tegen Port Vale. Dat boeit me allemaal niet zo en het is voor hem mooi dat hij bij City speelt. Het is een van de grootste clubs ter wereld. Maar ik zei tegen hem: “Als ik al twee keer tegen je kan scoren, wat denk je dat Harry Kane met je gaat doen?” Dat vond hij niet zo leuk. Ik ben blij dat ik hem de mond heb kunnen snoeren met mijn twee goals.”

Van Veen wordt gevraagd hoe hij zich voelde na de opmerking van Harwood-Bellis. “Ik keek naar hem en dacht: Waarom doe je zo stoer? Je hebt in principe nog maar weinig bereikt. Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik mezelf nooit zo arrogant opstellen”, aldus de spits, die met Scunthorpe de kwartfinale bereikte. “Ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn, maar die centrumverdediger wel.”

Een woordvoerder van Manchester City reageerde ontkennend op de uitspraken van Van Veen. De club liet weten dat de zeventienjarige Harwood-Bellis niet gezegd zou hebben wat Van Veen naar buiten bracht. Guardiola werd vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Aston Villa gevraagd naar de kwestie. “Taylor heeft gezegd dat het niet waar is en ik geloof hem”, aldus de Spanjaard, die er verder geen woorden aan vuil wilde maken.