Juan Familia-Castillo mag zich tijdens het trainingskamp van Ajax in Qatar bewijzen tegenover trainer Erik ten Hag. De van Chelsea gehuurde linksback deed donderdag negentig minuten in de oefenwedstrijd van Ajax tegen KAS Eupen (2-0). Familia-Castillo hoopt ook volgend seizoen in Amsterdam te spelen, al is een en ander wel afhankelijk van wat de clubleiding beslist.

"Er is een optie tot koop", verklaart Familia-Castillo, die bij Chelsea tot medio 2022 vastligt, tegenover FOX Sports. "Als ik het goed doe, gaat Ajax daar natuurlijk gebruik van maken. Daar doen we het eigenlijk voor natuurlijk." De huurling kan niet zeggen of hij bij Ajax aan een examenjaar bezig is. "Ik kijk liever naar de korte termijn. Als ik deze wedstrijd (tegen Eupen, red.) heb gespeeld, denk ik aan de volgende wedstrijd."

Familia-Castillo is uitgegroeid tot een vaste waarde bij Jong Ajax, al verliep de beginfase van het seizoen nog een beetje stroef. "Ik ben inderdaad langzaam begonnen, want de filosofie van Ajax is natuurlijk anders dan die van Chelsea", benadrukt de vleugelverdediger, die ook als middenvelder inzetbaar is. "Maar na een paar maanden ben je het wel gewend. ik vind dat ik hier wel een stijgende lijn heb ingezet."

Ten Hag heeft in de afgelopen periode een paar keer met Familia-Castillo gesproken over de toekomst van laatstgenoemde bij Ajax. "We hebben het over voetbal gehad, tactische zaken", benadrukt de door Chelsea verhuurde linksback. "De manier van spelen bij Ajax 1 is natuurlijk weer anders dan bij Jong Ajax." Familia-Castillo kwam tot dusver tot zestien wedstrijden voor Jong Ajax, dat de competitie maandag hervat met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.