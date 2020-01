Brands laat aankoop van 22,5 miljoen euro naar Crystal Palace gaan

Cenk Tosun maakt het seizoen op huurbasis af bij Crystal Palace, zo maakt de Londense club vrijdagmiddag wereldkundig. De 28-jarige aanvaller is afkomstig van Everton, waar zijn contract doorloopt tot medio 2022. Tosun kon bij the Toffees niet rekenen op een basisplaats, ook niet na de komst van Carlo Ancelotti als manager.

"We zijn er heel blij mee dat Cenk tot het einde van het seizoen hier speelt", stelt voorzitter Steve Parish in een reactie op het aantrekken van Tosun. "De eerste seizoenshelft is naar tevredenheid verlopen en met de komst van Cenk gaan we met deze selectie vol voor een plaats in het linkerrijtje van de Premier League. Cenk heeft zich bewezen als topschutter en het was al langer onze ambitie om hem hierheen te halen. We zijn er dus heel gelukkig mee dat we geslaagd zijn in onze missie."

Manager Roy Hodgson is eveneens content met het tijdelijk aantrekken van Tosun. "Onze scouts hebben hem intensief gevolgd", zegt de manager van Palace op een persmoment voorafgaand aan het thuisduel met Arsenal van zaterdag. "We zijn erg blij met zijn komst en weten zeker dat hij met zijn kwaliteiten iets kan toevoegen." Het is mogelijk dat Tosun tegen Arsenal zijn debuut maakt voor the Eagles, al heeft Hodgson daarover nog geen definitief besluit genomen. "We zijn Everton ook erg dankbaar dat ze deze huurdeal toestaan. Het is erg belangrijk voor ons, want we missen nog steeds acht spelers."

Tosun tekende in januari 2018 een meerjarig contract bij Everton, dat destijds 22,5 miljoen euro overmaakte richting Besiktas. Op Goodison Park kwam de aanvaller tot 10 doelpunten en 6 assists in 51 wedstrijden. De tijdelijke aanwinst van Palace droeg eerder in zijn loopbaan het shirt van Eintracht Frankfurt en Gaziantepspor.