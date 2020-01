Vitesse-back gelinkt aan Liverpool en Tottenham: ‘Ik wil er nu niet spelen’

Max Clark heeft zich volgens verschillende Engelse media in de kijker gespeeld van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. De linksback kan echter weinig met de verhalen over een spoedige terugkeer richting Engeland. De 23-jarige vleugelverdediger wil graag bij Vitesse blijven en gaat er in de tweede seizoenshelft alles aan doen om Europees voetbal naar Arnhem te halen.

De link met Liverpool en Tottenham kwam enigszins als een verrassing voor Clark. "Vrienden stuurden het me toe, maar ik kan je vertellen: het zijn alleen geruchten", verklaart Clark vrijdag tegenover Omroep Gelderland. "In het voetbal krijgt iedereen te maken met geruchten, daar moet je maar mee dealen." Clark, sinds 2018 uitkomend voor Vitesse, beschikt over een contract in Nederland dat nog anderhalf jaar doorloopt.

"Het is leuk om ermee gelinkt te worden. Ik denk dat iedereen blij zou zijn met deze teams. Het is geweldig, maar het zijn geruchten", benadrukt Clark nog maar eens. "Ik wil er nu ook niet spelen, want ik wil met Vitesse Europa in. Dus ik doe er helemaal niks mee." Clark vindt de geruchten over de vermeende interesse van Liverpool en Tottenham wel leuk voor zijn familie en vrienden. "Ik laat ze daar wel van genieten. Maar ik laat het achter mij, want ik wil hier blijven."

Clark kende een moeilijk eerste jaar in Nederland. Inmiddels gaat het een stuk beter met de Engelsman bij Vitesse, iets dat de supporters ook is opgevallen. De linksback is inmiddels behoorlijk populair in Arnhem. "Niemand hoeft het overigens tegen mij te zeggen als ik een slechte wedstrijd speel, ik ben misschien zelf wel het meest kritisch. Ik probeer mezelf altijd te verbeteren." De kritiek van afgelopen seizoen is inmiddels behoorlijk verstomd. "Ik werk er hard voor en de kritiek van vorig jaar heeft me soms geholpen. Ik duik daar namelijk niet voor weg, ik ga juist alleen maar harder werken."