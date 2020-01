‘Het liefst zou ik Marco van Basten nog eens in de auto willen hebben’

Andy van der Meijde speelde voor clubs als Ajax, Internazionale en Everton, maar is vandaag de dag vooral bekend van zijn programma Bij Andy In De Auto. De oud-international had de afgelopen jaren tientallen bekende (oud-)voetballers en trainers in zijn auto en dat leverde mooie, leuke en vooral grappige gesprekken en anekdotes op. In onderstaande video van DAZN kijkt Van der Meijde terug op de mooiste momenten en vertelt hij wie hij nog graag een keer in zijn auto zou willen hebben.