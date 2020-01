‘Valverde en Barcelona zitten op één lijn; Koeman favoriet van Bartomeu’

Barcelona werd donderdagavond geëlimineerd in de halve finale van Supercopa de España, na een 2-3 nederlaag tegen Atlético Madrid. Door de pijnlijke uitschakeling zwelt de discussie over de positie van trainer Ernesto Valverde verder aan. Cadena SER weet daags na het treffen met Atlético in Saudi Arabië dat Valverde desondanks het seizoen zal afmaken bij de Catalanen, waarna Ronald Koeman de absolute topfavoriet is om hem op te volgen.

Op sociale media riepen fans van Barcelona donderdagavond direct om het vertrek van Valverde, maar het lijkt niet aannemelijk dat dit voor het einde van het seizoen gaat gebeuren. De 55-jarige oefenmeester geniet de steun van het bestuur van Barcelona, dat alleen bij een ‘catastrofe’ zal ingrijpen. Na negentien wedstrijden gaan de Catalanen voorlopig aan de leiding in LaLiga, al heeft aartsrivaal Real Madrid evenveel punten.

Valverde: 'Natuurlijk zijn wij minder goed als Messi afwezig is'

In de achtste finale van de Champions League wacht voor Barcelona een ontmoeting met Napoli. Een vroege uitschakeling in het miljardenbal zou misschien als ‘catastrofe’ kunnen gelden, maar normaal gesproken maakt Valverde het seizoen af als trainer van Barcelona. De clubleiding en de oefenmeester zijn het wel eens over het feit dat hij aan zijn laatste seizoen in het Camp Nou bezig is, wat betekent dat de optie in zijn aflopende contract niet geactiveerd zal gaan worden.

Volgens Cadena SER heeft Barcelona-president Josep María Bartomeu met Ronald Koeman ook al een duidelijke kandidaat voor ogen als er afscheid is genomen van Valverde. De huidige bondscoach van Oranje moet dan na het EK van komende zomer in dienst treden bij Barcelona. De 56-jarige oefenmeester heeft bij de KNVB nog een contract tot het WK van 2022, maar directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma verklapte eerder al dat de keuzeheer een ontsnappingsclausule voor Barcelona in zijn verbintenis heeft.