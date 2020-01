Carles Aleñá sluit Twitter-account na uitspraken over Real Madrid en Sevilla

Carles Aleñá heeft zich niet populair gemaakt bij de aanhang van Sevilla, de grote rivaal van zijn tijdelijke werkgever Real Betis, én de supporters van zijn eigenlijke werkgever Barcelona. De 22-jarige middenvelder gaf deze week te kennen dat hij reeds ‘anti-Sevillista’ is en dat hij een toekomstige overstap naar Real Madrid niet kan uitsluiten. Aleñá werd op sociale media met een fors aantal beledigingen bestookt.

Het Twitter-account van Aleñá is inmiddels opgeschort en de media in Spanje stellen dat de middenvelder zich hiertoe genoodzaakt voelde. In een interview met Cadena SER kreeg de middenvelder de vraag of hij al ‘anti-Sevillista’ is. De middenvelder nam de term zelf niet in de mond, maar antwoordde. “Nou, nou, eigenlijk wel. Als je naar Betis komt en je ziet de rivaliteit die er is.... En op dit moment ben ik absoluut voor Betis.”

Ook bij de aanhang van Barcelona maakte Aleñ zich niet populair toen de radiozender de vraag stelde of hij ooit voor Real Madrid, de aartsrivaal van Barcelona, zou spelen. “Ik ben een Barcelona-fan voor het leven, maar ik zou Real Madrid niet afwijzen. In de voetballerij kan er van alles gebeuren en mij is geleerd om ‘nooit nooit’ te zeggen. Natuurlijk zijn ze voor mij de grote rivaal”, stelde Aleñá.

Met name fans van Sevilla namen het Aleñá kwalijk dat hij nu al zogenaamd aversie tegen hun club heeft. Over iets meer dan twee maanden, op 15 maart, staat in het stadion van Sevilla de stadsderby op het programma. Aleñá speelde sinds 2005 voor Barcelona en kwam voorlopig tot 39 optredens in de hoofdmacht. Het contract van de middenvelder loopt in de zomer van 2022 ten einde.