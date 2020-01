‘VVV-Venlo gaat stunten met komst van voormalige Engelse tienersensatie’

VVV-Venlo staat op het punt Reece Oxford binnen te halen, zo berichten verschillende Engelse media vrijdagochtend. De 21-jarige verdediger staat sinds afgelopen zomer onder contract bij het Duitse FC Augsburg, maar is bij de middenmoter in de Bundesliga geen vaste waarde. VVV gaat Oxford naar verluidt op huurbasis overnemen en zou een optie tot koop in de overeenkomst hebben bedongen.

De carrière van Oxford kende een vliegende start, doordat hij in 2015 al op zestienjarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoofdmacht van West Ham United. The Hammers moesten destijds vrezen voor het vertrek van de verdediger, die werd begeerd door onder meer Manchester United en Manchester City. De stormachtige ontwikkeling van Oxford stagneerde echter, waardoor hij nooit een vaste waarde kon worden bij West Ham United.

Na huurperiodes bij Reading en Borussia Mönchengladbach werd Oxford begin 2019 gestald bij FC Augsburg. De Duitse club nam de verdediger afgelopen zomer voor een bedrag van twee miljoen euro definitief over van West Ham United, maar een vaste waarde werd hij voorlopig nog niet. In de eerste seizoenshelft speelde Oxford acht officiële wedstrijden voor FC Augsburg, waarvan slechts twee als basisspeler.

VVV zou nu bereid zijn om Oxford te verlossen uit zijn sportief uitzichtloze situatie bij FC Augsburg, waar zijn contract nog loopt tot medio 2023. Het lijkt erop dat de Limburgers een optie tot koop in de overeenkomst kunnen opnemen. De voormalig jeugdinternational van Engeland kan op het middenveld en als centrale verdediger uit de voeten. VVV versterkte zich eerder deze maand al met Oussama Darfalou, die wordt gehuurd van Vitesse.