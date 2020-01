Naci Ünüvar scoort punten na debuut: ‘Maar hij moet ook nog veel leren’

Naci Ünüvar maakte donderdag in Qatar in de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen (2-0) zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van Ajax. De pas zestienjarige middenvelder, die recent ook al zijn eerste wedstrijden voor Jong Ajax afwerkte, verscheen in de basisopstelling van het team van Erik ten Hag.

“Je ziet dat die jongen heel veel potentieel heeft, maar ook dat hij nog heel veel moet leren en aan zijn inhoud moet werken”, wordt Ten Hag door Voetbal International geciteerd. “Dat is logisch, maar dat hij kan voetballen laat hij de afgelopen dagen zien. Dat hadden we ook al een paar keer in de training gezien. Deze week bevestigt hij dat. En dan is het mooi dat hij op het hoogste niveau, Eerste Klasse België, uitstekend meespeelt.”

Ünüvar stond na afloop te glunderen in de catacomben van het Al Janoub Stadion. “Ik ben blij met mijn debuut”, vertelde de tiener in gesprek met De Telegraaf. “Dit is opnieuw een heel mooi moment. Mijn doel voor de rest van het seizoen is om mijn debuut in de ArenA te maken.”

Ajax bepaalde de eindstand al in de eerste helft tegen Eupen. Siem de Jong opende op aangeven van Carel Eiting de score en Lassina Traoré verdubbelde de marge uit een hoekschop van diezelfde Eiting. Ten Hag stelde een volledig B-elftal op tegen de nummer dertien van de Jupiler Pro League. Zaterdag wacht het laatste oefenduel in Qatar, een ontmoeting met Club Brugge.