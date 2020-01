‘Inter gaat stunten met twee grote namen uit de Premier League’

Olivier Giroud is op weg naar Internazionale. Onder meer Sky Italia meldt dat de spits een akkoord heeft bereikt met de Italiaanse club over een contract tot medio 2022. Inter en Chelsea praten nog wel over een transfersom, waarbij de Londenaren acht tot tien miljoen euro zouden eisen. Naast Giroud lijkt ook Christian Eriksen te verkassen naar Inter. De zaakwaarnemer van de middenvelder van Tottenham Hotspur heeft in de komende uren een gesprek met de top van Inter.

Eriksen wordt al enige tijd in verband gebracht met i Nerazzurri. De spelmaker van Tottenham kan komende zomer transfervrij van club wisselen en mag vanaf deze maand praten met potentiële toekomstige werkgevers. Volgens Sky Italia zal de entourage van Eriksen zeer spoedig om de tafel zitten met de top van Inter om een samenwerking te bespreken.

Marotta: 'Inter is zeker bezig om zich deze winter te versterken'

Een winterse transfer is nog altijd een optie, maar Tottenham verlangt wel twintig miljoen euro voor de Deens international. Volgens Sky Italia denkt Inter eraan deze prijs te drukken door Matias Vecino in de deal te betrekken. De 28-jarige middenvelder uit Uruguay, die nog tot medio 2022 vastligt, mag vertrekken bij de Italiaanse topclub.

Naast Eriksen kan ook Giroud zijn loopbaan vervolgen in Milaan. De spits zit op een zijspoor bij Chelsea en mag van manager Frank Lampard een nieuwe club vinden. De 33-jarige aanvaller beschikt net als Eriksen over een aflopend contract, maar ook bij de Fransman lijkt een winterse transfer een reële optie. Chelsea eist echter wel minimaal acht miljoen, terwijl Inter tot op heden de helft van dat bedrag heeft geboden.

Exclusive: Olivier Giroud agent met Inter directors today in Milano. The French striker would be ready to join and agreed personal terms (contract until 2022) - but talks are still on between Inter and Chelsea, no agreement yet btw the two clubs. ?? @SkySport #Inter #Chelsea #CFC pic.twitter.com/zcumNneQjU