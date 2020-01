Woede op social media om berichtgeving inzake Ernesto Valverde

Barcelona verloor donderdagavond met 2-3 van Atlético Madrid, waardoor laatstgenoemde de finale van de Supercopa tegen Real Madrid gaat spelen. De ploeg van Ernesto Valverde stond donderdag op een 2-1 voorsprong, maar net als tegen AS Roma en Liverpool in de Champions League zakte Barcelona door het ijs. Fans van de Catalaanse topclub zijn woest na de zoveelste deceptie en eisen op social media het ontslag van Valverde, maar een breuk lijkt niet aanstaande.

Verschillende Spaanse media melden dat komende maandag een gesprek tussen de leiding en Valverde gaat plaatsvinden. Deze ontmoeting stond echter al lange tijd op de agenda. Spaanse media geven aan dat Valverde niet hoeft te vrezen voor een ontslag, aangezien zowel de leiding als de spelersgroep nog vertrouwen heeft in de trainer, die nog tot komende zomer vastligt.

Onder meer Cadena COPE en Mundo Deportivo geven aan dat Valverde veel steun geniet. Voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft naar verluidt geen intentie om te breken met de coach, ook omdat de preses en een deel van het bestuur van mening is dat Barcelona goed speelde tegen Atlético. Veel fans van Barcelona reageren woedend en eisen op social media alsnog het vertrek van Valverde.

Lionel Messi benadrukt net als de Spaanse media dat Valverde het vertrouwen geniet. "Dit is zonde, want we speelden een geweldige wedstrijd. Ja, we hebben vertrouwen in Valverde. We blijven hard werken. Het is normaal dat mensen gaan praten als we verliezen en we niet spelen zoals we willen. We moeten verenigd zijn en blijven en uiteindelijk vooruit kijken”, aldus de Argentijn in de Spaanse pers.