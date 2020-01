Concurrent van Matthijs de Ligt staat voor transfer

(The Telegraph)

Fortuna Sittard gaat wellicht zakendoen met Benfica. De Eredivisionist aast op aanvaller Chris Willock, die momenteel is uitgeleend aan West Bromwich Albion. (The Telegraph)

Mogelijk vertrekken er in januari nog enkele spelers bij FC Twente. Aanvaller Haris Vuckic staat bijvoorbeeld in de belangstelling van verschillende clubs. (RTV Oost)

Adama Soumaoro is op de radar van Atalanta verschenen. De centrale verdediger van Lille OSC ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in Frankrijk. (Diverse Italiaanse media)