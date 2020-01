Kishna is ‘absoluut’ in beeld voor een terugkeer in de Eredivisie

ADO Den Haag gaat de transfermarkt op. Grootaandeelhouder United Vansen en de Raad van Commissarissen zijn akkoord met het investeringsplan dat algemeen directeur Mohammed Hamdi heeft geschreven om de selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien, zo laat de sportbestuurder weten in gesprek met Omroep West.

"We proberen directe versterkingen te halen of spelers die een directe concurrent zijn van de huidige spelers, om de jongens scherper te krijgen richting de tweede helft van het seizoen. Je weet namelijk ook niet wat er gaat gebeuren qua blessures. We zijn actief en hopen voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk nog meer versterking in huis te hebben", laat Hamdi weten.

Ricardo Kishna, die onder contract staat bij Lazio, kan zomaar terugkeren bij ADO, aldus de directeur. "Dat zou zeker wat kunnen zijn, absoluut. Twee maanden geleden belde Ricardo mij toevallig nog op met de vraag of hij de verre uitwedstrijd tegen Heracles Almelo kon bezoeken. Dat geeft wel aan dat hij zeer betrokken is bij onze club."

"We hebben ook waardering voor Ricardo. We gaan de komende tijd bekijken of hij een optie kan zijn", aldus Hamdi. De algemeen directeur wil overigens niet zeggen hoeveel ADO verdient aan de verkoop van ex-speler Björn Johnsen van AZ naar Ulsan Hyundai. "Er zijn wel afspraken gemaakt met AZ omtrent de doorverkoop van de desbetreffende speler, maar daar wil ik verder niets over zeggen."