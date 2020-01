Atlético Madrid verslaat Barcelona in sensationele titanenstrijd

Atlético Madrid heeft donderdagavond op spectaculaire wijze de finale van de Supercopa bereikt. De formatie van Diego Simeone was in de sensationele halve eindstrijd in Saudi-Arabië te sterk voor Barcelona. Via doelpunten van Lionel Messi en Antoine Griezmann leek Barcelona op weg naar de finale, maar in de slotfase gaf de Catalaanse grootmacht het helemaal weg: 2-3. Zodoende neemt Atlético het zondag op tegen Real Madrid, dat woensdag Valencia met 1-3 versloeg.

Met Frenkie de Jong in de basis was het Barcelona dat in de eerste helft de grootste kansen creëerde. Waar Atlético Madrid in de openingsfase nog af en toe gevaarlijk werd, domineerde Barcelona in het verdere verloop van het eerste bedrijf. In de eerste helft had Barcelona 75 procent van het balbezet, terwijl ook het aantal kansen in het voordeel van de Catalanen sprak. Het was echter aan Jan Oblak te danken dat Barcelona zonder doelpunten de kleedkamer moest opzoeken.

Halverwege de eerste helft was Messi dicht bij de openingstreffer, maar het schot van de Argentijn werd gekraakt door de Sloveense doelman. Vlak voor rust leek ook Griezmann op weg naar een doelpunt, maar andermaal liet Oblak zijn klasse zien door de bal te pareren. Meteen na de onderbreking ontbrandde de wedstrijd, met verrassend Atlético dat de leiding nam. Arturo Vidal verloor de bal op het middenveld, waarna Atlético razendsnel een tegenaanval produceerde en Koke uiteindelijk Neto kon verschalken: 0-1.

Barcelona bleef echter domineren en kwam al snel op gelijke hoogte dankzij Messi. Luis Suárez controleerde een voorzet knap en gaf toen Messi de gelegenheid om de verdedigers van Atlético te snel af te zijn en hard binnen te knallen: 1-1. Even later leek de Argentijn ook de 2-1 te produceren, maar de goal werd na inmenging van de VAR afgekeurd wegens een handsbal. Toch wist Barcelona de voorsprong te pakken via Griezmann. Oblak wist een kopbal van Suárez nog te keren, maar de keeper had geen antwoord op de rebound van de Fransman: 2-1.

Oblak hield zijn ploeg bij tijd en wijle op de been, maar had ook geen antwoord op de goal van Gerard Piqué. De VAR greep echter wederom in, dit keer wegens buitenspel, waardoor de treffer van Barcelona werd geannuleerd. Neto zorgde ervoor dat Atlético weer in de wedstrijd kwam door een overtreding te begaan in het strafschopgebied, waarna Álvaro Morata mocht aanleggen: 2-2. Het spektakelstuk was nog niet over, want Atlético kwam ook nog op 2-3 via Ángel Correa, die doorbrak en Neto kon passeren: 2-3. Barcelona deed nog een poging het tij te keren in de slotfase, maar Atlético hield stand.