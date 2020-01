Frenkie de Jong kan zich revancheren in topper in Saudi-Arabië

Frenkie de Jong staat in de basis als Barcelona het donderdagavond in de halve finale van de Supercopa in Saudi-Arabië opneemt tegen Atlético Madrid. De middenvelder werd in de afgelopen competitiewedstrijd van de Catalaanse topclub tegen Espanyol (2-2) nog met rood van het veld gestuurd, maar dat heeft donderdag geen consequenties voor zijn plek bij de eerste elf.

De winnaar van de halve finale neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Real Madrid, dat woensdag Valencia met 1-3 versloeg. Ernesto Valverde kiest er dus voor om De Jong in de basis te houden na zijn rode kaart. Naast de Oranje-international staan ook Sergio Busquets en Arturo Vidal op het middenveld van Barcelona.

In de aanval staat het trio Lionel Messi, Luis Suárez en Antoine Griezmann geposteerd. Marc-André ter Stegen is geblesseerd en wordt op doel vervangen door Neto. De verdediger van Barcelona bestaat uit Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Jordi Alba. Het duel tussen de twee Spaanse topclubs begint om 20.00 uur.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Vidal; Messi, Suárez, Griezmann

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Correa, Thomas, Herrera, Saúl; João Félix en Morata.