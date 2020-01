Reserves en talenten van Ajax hebben weinig moeite met Belgische laagvlieger

Ajax heeft het eerste oefenduel van het trainingskamp in Qatar weten te winnen. Ondanks dat trainer Erik ten Hag voornamelijk reserves en jonge talenten binnen de lijnen bracht, hadden de Amsterdammers weinig moeite met de Belgische laagvlieger KAS Eupen: 2-0. Ajax sluit het trainingskamp komende zaterdag af met een oefenwedstrijd tegen Club Brugge, dat eerder op de dag met 1-2 te sterk was voor PSV.

Ten Hag stelde voor het oefenduel met KAS Eupen, de nummer dertien van de Belgische Jupiler Pro League, een elftal samen dat voornamelijk bestond uit reserves en talenten. Zo waren er basisplaatsen voor onder meer Perr Schuurs, Edson Álvarez, Razvan Marin, Carel Eiting, Naci Ünüvar, Lassina Traoré en Noa Lang. De Amsterdammers hadden in het Al Janoub Stadium al binnen zeven minuten op voorsprong kunnen staan, maar na voorbereidend werk van Marin ging een inzet van Traoré tegen de paal.

Toch kwam Ajax met twintig minuten op de klok al op voorsprong. Een uitstekend passje van Eiting met buitenkant voet bereikte bij de tweede paal Siem de Jong, die de bal voor open doel voor het intikken had. Na iets meer dan een halfuur spelen wist de formatie van Ten Hag de marge te verdubbelen. Opnieuw fungeerde Eiting als aangever, deze keer vanuit een hoekschop, waarna Traoré de tweede Amsterdamse treffer tegen de touwen kopte. KAS Eupen, waar Menno Koch als invaller binnen de lijnen kwam, stelde daar in de eerste helft een grote kans voor Silas Gnaka tegenover.

In de tweede helft kwamen onder meer Danilo Pereira, Kik Pierie en Kenneth Taylor binnen de lijnen bij Ajax, dat zich minder liet zien voor het doel van Eupen. Het hoogtepunt van de tweede helft was, los van een ongevaarlijk schot van Eupen, misschien nog wel het feit dat Schuurs in eerste instantie gewisseld werd, maar een kwartier voor tijd weer moest terugkeren als vervanger van Jurriën Timer. Doordat een treffer van Danilo nog geannuleerd werd wegens buitenspel en Taylor een grote kans liet liggen, bleef de 2-0 stand uiteindelijk op het scorebord in Doha.