Roda maakt drie dagen voor derby gevoelige overstap wereldkundig

Maxime Gunst vervolgt zijn loopbaan bij Roda JC Kerkrade, zo maakt de Limburgse club wereldkundig. De 27-jarige vleugelverdediger zat zonder club, nadat zijn contract bij MVV Maastricht eind november verscheurd werd. Gunst zet in Kerkrade zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar.

De overstap van Gunst naar Roda is door het recente verleden van de Belg bij MVV pikant. Wat het misschien nog iets meer beladen maakt, is het feit dat de Limburgse rivalen komend weekeinde tegenover elkaar staan bij het hervatten van de Keuken Kampioen Divisie. MVV brengt zondagmiddag een bezoek aan Roda, dat eerder dit seizoen in Maastricht nog met 1-0 verloor. Gunst zat tijdens die derby negentig minuten op de reservebank aan de zijde van de Sterrendragers.

Gunst speelde dit seizoen geen enkele wedstrijd voor MVV en werd ervan beschuldigd dat hij met ploeggenoot Pieter Nys een opstand tegen trainer Fuat Usta wilde beramen, waardoor zij wegens een ‘verstoorde relatie’ uit de selectie werden gezet. Eind november werd bekend dat de wegen van Gunst en MVV ondanks een tot het einde van het seizoen lopend contract per direct scheidden. De verdediger speelde sinds de zomer van 2018 voor MVV en kwam sindsdien tot 29 optredens.

Nu vervolgt Gunst zijn loopbaan dus bij Roda. “Ik ben enorm trots op het feit dat ik het shirt van Roda JC mag gaan dragen. Ik kijk uit naar mijn eerste officiële wedstrijd in het geel- zwart”, zegt Gunst op de website van zijn nieuwe werkgever. De Belg speelde eerder voor FC Eindhoven, SC Eendracht Aalst, Club Brugge en Zulte Waregem.