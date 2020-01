Harry Kane ondergaat operatie en is maandenlang uitgeschakeld

Tottenham Hotspur moet Harry Kane maandenlang missen. De Engelse club meldt donderdag via de officiële kanalen dat de spits een operatie zal ondergaan. De verwachting is dat Kane in april weer op het trainingsveld staat, zo meldt men. De aanvaller wordt geopereerd aan zijn hamstring, waar hij last van kreeg tijdens het Premier League-duel met Southampton.

"Nadat de medische staf zich er de afgelopen week over heeft gebogen, kunnen we bevestigen dat Harry Kane een operatie zal ondergaan om een gescheurde pees in zijn hamstring te herstellen", zo wordt er geschreven op de clubsite. Kane kreeg deze blessure tijdens de wedstrijd tegen Southampton op 1 januari, een duel dat door the Spurs met 1-0 werd verloren.

Mourinho: 'Ben bang voor slecht nieuws over Kane'

"Specialisten hebben geadviseerd om een operatie te ondergaan nadat we de blessure beter hebben onderzocht. Het besluit om een geopereerd te worden zal weinig veranderen aan de verwachting dat de aanvoerder van Engeland lang aan de kant zal staan. De verwachting is dat hij in april op de training zal terugkeren", zo besluit Tottenham op de site.

Manager José Mourinho bevestigde eerder al in gesprek met de Engelse media dat hij weinig hoop had dat Kane snel zou terugkeren. Het is niet de eerste tegenvaller voor Tottenham in de afgelopen dagen. De Engelse club meldde dinsdag nog dat Moussa Sissoko was geopereerd aan de voorste kruisband van zijn rechterknie en dat de middenvelder minimaal drie maanden moet revalideren.