‘Nederlandse’ Van der Werff wordt ploeggenoot van Van Wolfswinkel

Jasper van der Werff verruilt Red Bull Salzburg voor FC Basel, zo communiceren beide clubs via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger, die zowel een Nederlands als een Zwitsers paspoort bezit, wordt door Rotblau, dat momenteel de tweede plaats in de Super League bezet, voor anderhalf jaar gehuurd. Van der Werff stond sinds de zomer van 2018 onder contract bij Red Bull Salzburg.

Mede door blessureleed kwam Van der Werff bij de regerend kampioen van Oostenrijk weinig aan spelen toe in de hoofdmacht. Vorig seizoen kwam hij nog tot vijf optredens voor Red Bull Salzburg, tot een gescheurde meniscus aan einde aan zijn jaargang maakte. In de afgelopen zes maanden speelde Van der Werff niet in het eerste elftal van de Oostenrijkse topclub, al kwam hij wel tot negen optredens voor het beloftenteam in de 2.Liga. Het contract van Van der Werff bij Red Bull Salzburg loopt nog tot medio 2023.

‘Ik heb altijd gedroomd om bij Ajax te kunnen spelen’

“Ik ben heel blij dat we met Jasper een jong talent op huurbasis naar FC Basel hebben kunnen halen. We hadden hem al in de gaten tijdens zijn periode bij FC Sankt Gallen en we waren heel positief over hem. Hij heeft duelkracht en is een dynamische centrale verdediger, met een geweldig inzicht”, zegt sportief directeur Ruedi Zbinden over Van der Werff. Het betekent dat de jonge verdediger terugkeert naar Zwitserland, waar hij opgroeide en bij FC Sankt Gallen zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde.

Van der Werff speelde jeugdinterlands voor Zwitserland, het meest recent voor de Onder-21. “Ik voel me Zwitsers en Nederlands, ik heb nog geen keuze gemaakt en ik hoef dat nog niet te doen, denk ik. Als die komt, gaat die zeker moeilijk worden”, zei Van der Werff eerder in gesprek met Voetbalzone. Op de website van zijn nieuwe werkgever toont hij zich content met de tijdelijke overstap naar FC Basel, waar hij ploeggenoot wordt van Ricky van Wolfswinkel. “Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van de club.”