Ten Hag legt uit: ‘Hij voelde zich al een aantal dagen oncomfortabel’

Ajax verblijft tot en met aankomend weekend in Qatar voor een trainingskamp, maar zal dat doen zonder Sergiño Dest. Zijn werkgever meldde eerder op de donderdag via de officiële kanalen dat de Amerikaans international vanwege de spanningen in de regio heeft besloten om terug te keren naar Nederland. Trainer Erik ten Hag heeft nu een korte uitleg gegeven over de beweegredenen van Dest.

“Hij voelde zich al een aantal dagen oncomfortabel en uiteindelijk gaat het om het welzijn van de speler. Daarom hebben we besloten om hem toestemming te geven om terug te vliegen”, laat hij weten aan Ajax TV. “Hij zal zich aansluiten bij Jong Ajax. Hij had ook een kleine blessure en als dat geheeld is, kan hij daar aansluiten en kan hij eventueel maandag spelen bij Jong. Dan is hij ook klaar voor de tweede seizoenshelft.”

Onmogelijke goal van Marin op training Ajax

Dest mist zodoende de eerste wedstrijden die Ajax dit jaar zal spelen. KAS Eupen is donderdagmiddag op vriendschappelijke basis de eerste opponent en Ten Hag heeft ervoor gekozen om met een jonge ploeg aan die wedstrijd te beginnen. “We willen een aantal dingen uitproberen. Zo hebben we een centrum met Edson Álvarez en Perr Schuurs, waarbij Schuurs als linker centrale verdediger zal spelen en Álvarez rechter centrale verdediger, daar zijn we benieuwd naar.”

Naast Álvarez en Schuurs startten ook spelers als Jurrien Timber, Naci Ünüvar en Juan Familia-Castillo in de basis. Zij krijgen in Qatar de kans om zich in de kijker te spelen: “Dat is meer gebaseerd op wat zij het afgelopen halfjaar hebben laten zien. Ze hebben het verdiend om mee te gaan, dat hoort bij het leerproces, maar natuurlijk is het ook jezelf etaleren aan de hoofdtrainer en aan het team: ‘Ik ben er klaar voor, ik kan een rol spelen.’”