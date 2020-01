PSV boekt teleurstellend resultaat in eerste wedstrijd van 2020

PSV is er niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd van 2020 om te zetten in een overwinning. De Eindhovenaren gingen tijdens het trainingskamp in Qatar met 1-2 onderuit tegen Club Brugge, momenteel koploper van de Belgische Jupiler Pro League. Ritsu Doan verzorgde in de slotfase de Eindhovense treffer in de vriendschappelijke wedstrijd.

Ernest Faber ruimde voor het oefenduel met Club Brugge basisplaatsen in voor onder meer Noni Madueke, Justin de Haas en Ibrahim Afellay, terwijl Bruma als gelegenheidsspits fungeerde. Het eerste gevaar van de zijde van PSV kwam via De Haas, die het doel van Club Brugge-doelman Ethan Horvath zonder succes onder vuur nam. Tien minuten later was Mohamed Ihattaren dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet ging via een opponent naast het doel. Ondanks verschillende kansen over en weer kwamen beide ploegen voor rust nog niet tot scoren.

In de rust voerde Faber negen wijzigingen door, maar al snel in de tweede helft kwam Club Brugge op voorsprong. Jelle Vossen passeerde PSV-doelman Lars Unnerstall met een omhaal. De Belgische club voerde vervolgens ook de nodige wijzigingen door. PSV creëerde in de tweede helft echter niet al teveel kansen, al liet Jorrit Hendrix twintig minuten voor tijd een mogelijkheid op de gelijkmaker onbenut. Kort daarna was het aan de andere kant raak: een afstandsschot van Eduard Sobol liet de ingevallen Robbin Ruiter kansloos.

PSV kwam twaalf minuten voor tijd nog tot de aansluitingstreffer. Cody Gakpo bediende Doan, die de 1-2 op het scorebord bracht. Tot de gelijkmaker kwam de ploeg van Faber echter niet meer, waardoor het eerste oefenduel tijdens het trainingskamp in Qatar dus een nederlaag opleverde. De Eindhovenaren besluiten het trainingskamp zaterdag met een vriendschappelijk duel met KAS Eupen, de nummer dertien van de Belgische competitie.