Veltman: ‘Hij is natuurlijk soms ook een clown en dat werkte tegen hem’

Joël Veltman staat dit seizoen bij Ajax doorgaans in het hart van de defensie en de verdediger krijgt daardoor in het veld vaak te maken met doelman André Onana. De Oranje-international is onder de indruk van de ontwikkeling die Onana heeft doorgemaakt, nadat hij in eerste instantie moest wennen aan de speelstijl van de keeper.

“Hij is natuurlijk soms ook een clown en dat werkte in het begin een beetje tegen hem. Ik weet nog dat ik met hem speelde bij Jong Ajax, toen hij net was overgekomen van Barcelona. Hij haalde af en toe capriolen uit waarvan wij dachten: wat hebben we nou in huis gehaald?”, blikt Veltman terug op de officiële kanalen van zijn club. “Het is mooi om te zien hoe goed hij is geworden. Heel soms doet hij nog wel iets geks, maar er zit altijd een idee achter.”

Veltman merkt wel op dat de emoties bij Onana soms nog hoog oplopen bij opstootjes en ‘slechte beslissingen van scheidsrechters’. De sluitpost incasseerde in de laatste Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Valencia bijvoorbeeld ook een gele kaart en moet daardoor het eerste Europa League-duel met Getafe aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing: “Ik probeer ‘m dan wel eens te stoppen, maar als hij eenmaal gaat, hou ‘m dan maar eens tegen! Hij is een beer en iedereen gaat aan de kant voor hem.”

Veltman omschrijft Onana als ‘een keeper die écht punten voor je pakt’ en noemt hem vanwege zijn katachtige reflexen en zijn betrouwbaarheid een ‘mix van Kenneth Vermeer en Jasper Cillessen’: “Dus als ik het écht moet zeggen, dan is André de beste doelman met wie ik ooit heb gespeeld. Hij hoort zeker bij de top vijf van de wereld.”