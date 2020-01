‘Als ADO Den Haag degradeert, wordt het onmogelijk om hier te blijven’

Alan Pardew stapte onlangs in bij ADO Den Haag als opvolger van Alfons Groenendijk en de Engelsman is momenteel met zijn ploeg in Spanje, waar ADO zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft. De oefenmeester heeft zich in eerste instantie voor een halfjaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden, maar Pardew sluit niet uit dat de samenwerking ook na dit seizoen een vervolg zal krijgen.

“Ik denk dat we moeten gaan afwachten hoe het komende halfjaar gaat lopen. In eerste instantie heb ik gezegd dat ik hier tot de zomer blijf. En mijn voornaamste taak is ADO in de Eredivisie zien te houden. Als dat lukt, dan ziet het er alweer heel anders uit”, vertelt hij in gesprek met Omroep West. “Als de club degradeert, dan maken de financiën het onmogelijk om hier te blijven. Ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen en op een gegeven moment zullen we wel met elkaar gaan praten.”

Pardew geeft aan ‘dat het niet eerlijk zou zijn’ als hij alleen maar aan het komende halfjaar zou denken: “Ik loop al een tijdje mee en wil de club niet alleen maar redden. Ik begrijp dat de club groter is dan ik en ik moet zo goed mogelijk voor de club zorgen.” De trainer is zich er echter ook van bewust dat het op dit moment vooral om de korte termijn gaat, aangezien ADO momenteel op de zeventiende plek bivakkeert.

Pardews eerste wedstrijd wordt, met hekkensluiter RKC Waalwijk dat op bezoek, komt meteen een cruciaal duel en de trainer richt zich voorlopig compleet op die tegenstander: “Je kunt mij nu vragen wie de tegenstander daarna is, maar dat weet ik niet. We focussen nu op RKC. Daar willen we drie punten tegen gaan pakken en daarna gaan we pas naar de volgende wedstrijd kijken. Het is heel simpel, je hoeft niet verder te kijken dan dit.”