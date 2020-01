‘Voor mijn gevoel ben ik nog ver van het eerste van Oranje verwijderd’

Het Nederlands elftal neemt aankomende zomer deel aan het EK en de spitspositie is een halfjaar voor de start van het toernooi al een zorgenkindje voor bondscoach Ronald Koeman. Eerste keus Memphis Depay kampt met een zware knieblessure, waardoor het maar zeer de vraag is of hij van de partij zal zijn. Voor Donyell Malen geldt hetzelfde en PSV maakte onlangs bekend dat de aanvaller dit seizoen waarschijnlijk niet meer voor zijn club zal spelen.

Koeman heeft verder de beschikking over spelers als Luuk de Jong, Myron Boadu, Wout Weghorst en Ryan Babel die centraal voorin uit de voeten kunnen. Met Joshua Zirkzee heeft zich in de afgelopen tijd nog een kandidaat aangediend, aangezien de achttienjarige aanvaller met een paar succesvolle invalbeurten snel naam maakt bij zijn club Bayern München.

Joshua Zirkzee voor de tweede keer in vier dagen matchwinner bij Bayern

Zirkzee zelf is naar eigen zeggen echter nog niet bezig met een eventuele EK-deelname: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet echt over heb nagedacht”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Het is leuk om zoiets te horen, maar voor mijn gevoel ben ik nog ver van het eerste van Oranje verwijderd.”

De jongeling, die Feyenoord twee jaar geleden inruilde voor der Rekordmeister, heeft op de korte termijn andere doelstellingen voor ogen: “Ik hoop natuurlijk wel dat ik dit jaar voor Jong Oranje mag uitkomen. Met meer dan dat ben ik nog niet echt bezig, al weet ik ook dat het snel kan gaan in de voetballerij.” Zirkzee speelde vooralsnog zijn interlands voor Oranje Onder-19, waar hij in negen wedstrijden acht doelpunten wist te maken.