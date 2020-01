PSV houdt Pereiro bewust aan de kant en doet belofte aan Zoet

Jeroen Zoet vertrekt wellicht deze maand nog bij PSV. Volgens De Telegraaf heeft technisch manager John de Jong aan de doelman beloofd dat de Eindhovenaren meewerken aan een tussentijdse transfer, mocht interim-trainer Ernest Faber vasthouden aan Lars Unnerstall als eerste keus. Zoet heeft bij PSV een contract dat nog anderhalf jaar doorloopt, waardoor men een transfersom kan vragen.

"Dat heb ik zo afgesproken met Jeroen. Als hij niet speelt en er een club komt, denken we met hem mee", citeert Voetbal International De Jong. Met het oog op het naderende EK is het voor Zoet belangrijk dat hij in beeld blijft bij bondscoach Ronald Koeman, die normaal gesproken altijd plaats heeft voor de sluitpost in zijn selectie. De situatie rondom Zoet, die onder voormalig PSV-trainer Mark van Bommel zijn basisplaats kwijtraakte aan Unnerstall, heeft ook betrekking op derde doelman Robbin Ruiter. Laatstgenoemde mag PSV alleen verlaten als Zoet na het sluiten van de winterse transferperiode nog steeds in Eindhoven onder contract staat.

De Jong kwam donderdag ook met een mededeling omtrent Gastón Pereiro, wiens contract bij PSV over enkele maanden afloopt. De aanvallende middenvelder komt niet in actie tijdens de oefenwedstrijden tegen Club Brugge (donderdag) en KAS Eupen (zaterdag). "Bewust, er wordt geïnformeerd naar hem door clubs. Ik heb het idee dat Gastón er nu open voor staat, want de Copa América komt eraan", verklaart de technisch manager aan het Algemeen Dagblad. PSV wil voorkomen dat Pereiro, in 2015 voor zes miljoen euro overgenomen van Club Nacional, gratis de deur uitloopt na afloop van dit seizoen.

Pereiro stond afgelopen zomer op het punt om PSV in te ruilen voor Spartak Moskou, dat vijftien miljoen euro overhad voor de Uruguyaan. Een definitief akkoord bleef echter uit. Recentelijk werd de middenvelder gelinkt aan Bologna, al was dat volgens het Eindhovens Dagblad een trucje van zaakwaarnemer Paco Casal, die het liefst zou zien dat Pereiro transfervrij vertrekt uit Nederland. Donderdag wordt de bankzitter gelinkt aan Fiorentina, dat volgens verschillende Italiaanse media serieuze belangstelling heeft. PSV verleent in ieder geval alle medewerking aan een transfer, zeker ook omdat de Zuid-Amerikaan geen basisplaats meer heeft.