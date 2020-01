Heerenveen wijst op deal met Ajax na vermeende interesse uit Engeland

Sven Botman staat in de nadrukkelijke belangstelling van Norwich City, zo meldde De Telegraaf donderdag. De centrale verdediger heeft in de eerste seizoenshelft indruk gemaakt bij sc Heerenveen, dat de verdediger deze jaargang huurt van Ajax. Mocht Ajax besluiten om Botman te verkopen aan Norwich, dan lijkt Heerenveen te kunnen rekenen op een vergoeding.

"We hebben een overeenkomst voor een jaar", verklaart technisch manager Gerry Hamstra donderdag in een reactie aan de Leeuwarder Courant. "Verder kan ik er niks over zeggen." De regionale krant benadrukt dat Heerenveen of een of andere manier zal moeten worden gecompenseerd, mocht Ajax in deze transferwindow tot een akkoord komen met Norwich.

Botman, die zondag zijn twintigste verjaardag viert, staat er goed op bij de beleidsbepalers van Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars en hoofd scouting Henk Veldmate waren vorige maand nog aanwezig bij het thuisduel van Heerenveen met Willem II (1-2) om de huurling eens goed te bekijken. Het contract van Botman bij Ajax loopt door tot medio 2022. Het betreft echter een jeugdcontract, waardoor Ajax volgens De Telegraaf niet de hoofdprijs kan vragen aan Norwich.

De Ajax-huurling kwam in alle achttien competitieduels van Heerenveen in actie en was daarin goed voor twee doelpunten en vier assists. Botman hoopt na afloop van dit seizoen meer te horen van Ajax aangaande de toekomst, zo liet hij in december weten aan Omrop Fryslân. "Ik speel alles en het gaat op zich best goed. Ik ben deze verhuurperiode aangegaan voor mezelf, maar ook om me bij Ajax meer in de picture te zetten. Of het doel terugkeren bij Ajax is? Ja. We zullen zien."