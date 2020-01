De uitgelachen ‘nieuwe Iniesta’ staat voor een roemloos vertrek

Manchester United is slecht begonnen aan 2020. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer verloor op nieuwjaarsdag met 2-0 van Arsenal in de Premier League, waarna men in de FA Cup niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers en een 1-3 verlies tegen Manchester City in de halve finale van de League Cup. De personificatie van de mindere vorm van United is ongetwijfeld Jesse Lingard, die in 2019 geen enkele goal of assist wist te noteren in de Premier League. Waar Lingard enkele jaren geleden nog met de groten der aarde werd vergeleken, valt de 27-jarige aanvaller vandaag de dag vooral hoongelach ten deel.

Door Tim Siekman

De cijfers van Lingard zijn een doorn in het oog voor de Manchester United-fan. De Engelsman was nimmer een gevreesde goalgetter, maar kon ieder seizoen wel aardige cijfers overleggen. Vanaf het seizoen 2015/16, na verhuurperiodes bij Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion en Derby County, mocht Lingard zijn kunsten vertonen in het shirt van United, waar hij ieder jaar wel enkele keren een doelpunt of assist kon produceren. In december 2018 was hij nog op schot met doelpunten tegen Arsenal, Liverpool en Cardiff City. Daarna speelde Lingard echter bijzonder weinig klaar, ook bij de nationale ploeg van Engeland.

Sinds de afwikkeling van de Nations League afgelopen juni schittert Lingard door afwezigheid in de selectie van the Three Lions. Bondscoach Gareth Southgate ziet de 24-voudig international wegglijden, waardoor het halen van het EK voor Lingard een utopie lijkt. Met slechts 1 doelpunt en 1 assist in 27 officiële wedstrijden dit seizoen behoort hij tot de lachertjes van het Engelse voetbal. Waar Sir Alex Ferguson en Louis van Gaal voorheen nog alle vertrouwen hadden in Lingard, lijkt de aanvaller nu op weg naar een roemloze exit op Old Trafford. Dat Lingard volgens de Daily Mail de hulp inschakelt van zaakwaarnemer Mino Raiola spreekt volgens critici boekdelen.

Solskjaer: 'Jesse Lingard is ondanks doelpuntendroogte erg belangrijk'

'Ik zou hier nu niet zijn als Sir Alex er niet was'

Lingard was in zijn jeugdjaren klein van stuk, waardoor een doorbraak in het profvoetbal niet echt in de lijn der verwachting lag. Met zijn snelheid, techniek en inzicht veroverde hij desalniettemin een plek in de opleiding van United, waar Ferguson de scepter zwaaide. De legendarische manager van United had veel vertrouwen in Lingard, zo schreef laatstgenoemde bij The Players Tribune. "Toen ik zestien jaar was, kregen veel van mijn ploeggenoten een profcontract, maar ik niet. Ik had er de pest in. Maar eerlijk: ik zou hier nu niet zijn als Sir Alex er niet was, the main man."

"Op een dag moesten ik en mijn familie op gesprek in zijn kantoor. Hij zei: 'Het gaat nog even duren voor jou, Jesse. We geloven in je, maar je moet geduldig zijn. Je zal niet klaar zijn voor het eerste elftal totdat je 22 of 23 bent.' Ik kan niet onder woorden brengen hoe gigantisch dit voor mij en mijn familie was", aldus Lingard over de woorden van Ferguson. "Je zou denken dat ik teleurgesteld zou zijn, maar als een absolute legende als Sir Alex zegt dat hij in je gelooft, betekent dat alles voor je. Hij had helemaal geen gesprek met ons hoeven aanknopen en dat hoeven zeggen tegen mij. Maar dat is waarom hij Sir Alex is en dat is waarom Manchester United Manchester United is."

Ook René Meulensteen, voormalig assistent van Ferguson bij United, was in 2015 overtuigd van de kwaliteiten van Lingard. In gesprek met Bleacher Report gaf de Nederlander aan dat Lingard indruk maakte op de oudere spelers. "Ik kan me herinneren dat spelers al Ruud van Nistelrooij en Diego Forlán af en toe een kijkje kwamen nemen bij onze sessies. En toen ze Jesse zagen, zeiden ze allebei: 'Jezus, deze jongen is goed!'", aldus Meulensteen, die het talent van Lingard durfde te vergelijken met dat van Andrés Iniesta, voormalig spelmaker van Barcelona en tegenwoordig actief bij Vissel Kobe in Japan. "Toen ik met Jesse begon te werken, was hij klein, heel erg klein, maar had hij ook ongelooflijk veel energie en drive."

"Er zijn altijd twijfels, maar we hebben hard gewerkt met Jesse. We begonnen specifieke trainingen te geven, met de nadruk op zijn techniek. En hij floreerde. Bij iedere stap schetste ik zijn familie een toekomstbeeld. Dat Jesse net zoals Paul Scholes en Ryan Giggs kon worden, die beiden destijds in het eerste voetbalden. De familie wist altijd wel dat wij een plan met Jesse hadden. Ik zag ook veel gelijkenissen met het spel van Iniesta. Ik heb altijd geloofd dat Jesse de Engelse Iniesta was. Net als Iniesta vindt hij altijd de ruimte, beweegt hij altijd en is hij erg lichtvoetig. (...) Mijns inziens kan je Jesse zo naar Barcelona laten vliegen en hem op de positie van Iniesta zetten. Hij doet het in de Premier League, wat nog moeilijker is dan in LaLiga", stelde Meulensteen vast.

'Het was echt een fout van mij'

Lingard brak onder Van Gaal definitief door, maar een onbetwiste steunpilaar met indrukwekkende statistieken werd de aanvaller nimmer bij United. Het speelse karakter van de Engelsman, ook buiten het veld, was vaak onderwerp van discussie. De uitspattingen van Lingard op social media worden niet altijd gewaardeerd, zo bleek afgelopen zomer maar weer. De aanvaller plaatste op Snapchat een filmpje waarin hij grof en seksueel taalgebruik bezigde, wat leidde tot aardig wat kritiek van de achterban. In gesprek met de Daily Mail stelde Lingard nadien dat hij het filmpje per ongeluk had gedeeld.

Why Lingard feels the need to do this is beyond me. Of course he’s entitled to a holiday but he’s at one of the biggest clubs in the world. Doesn’t help him at all imo #MUFC pic.twitter.com/LASaU8EsSv — Tom McDermott (@MrTomMcDermott) 19 juni 2019

"Het was echt een fout. Ik heb veel jonge volgers en ik zou dit nooit expres met de buitenwereld delen", aldus Lingard. "Ik wilde het naar een vriend van mij sturen. Ik zat in het vliegtuig dat op het punt stond om op te stijgen toen iemand van de club een bericht stuurde dat ik de video weg moest halen. Toen ik doorhad wat ik had gedaan, kreeg ik een hartverzakking. Ik dacht: dit was het voor mij bij United, dit was de druppel. Maar ik zat twee uur in de lucht en kon niets doen. Toen ik terugkwam, moest ik op gesprek met de manager (Solskjaer, red.). Hij zei dat het mijn laatste kans was en dat ik me gedeisd moest houden. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben niet dom", aldus Lingard.

In aanloop naar de heenwedstrijd van de halve finale van de League Cup tegen Manchester City dinsdagavond bevestigde Solskjaer dat de buitenspeler minder met social media bezig is. "Jesse heeft zijn ups en downs gehad, maar daar hebben we het al vaker over gehad. Natuurlijk willen we ook dat hij vaker scoort en meer assists geeft, maar niemand maakt zoveel meters als hij. Hij is van onschatbare waarde voor ons bij onze pressing en is buiten het veld altijd een heel vrolijke jongen. Hij zit tegenwoordig minder vaak op social media. Hij is gewoon bezig met keihard werken. Ik ken hem natuurlijk al heel erg lang en ik heb het gevoel dat hij snel weer de oude Jesse zal worden."

Toekomst?

Het valt te betwijfelen of Lingard nog lang op Old Trafford actief is. De aanvaller ligt nog tot de zomer van 2021 vast bij de huidige nummer vijf van de Premier League, waardoor transfergeruchten langzaamaan de kop opsteken. Dat Lingard naar verluidt in zee is gegaan met Raiola zorgt voor nog meer speculatie. De zaakwaarnemer leeft in onmin met de leiding van United vanwege de perikelen rond Paul Pogba, die in verband wordt gebracht met onder meer Real Madrid. "Het probleem is Manchester United: dit is een club zonder realiteit, ze hebben geen sportief project. Ik zou op dit moment niemand naar United brengen. Zij zouden zelfs Paolo Maldini, Diego Maradona en Pelé verpesten. Paul heeft een club en team nodig zoals hij bij Juventus had", zei Raiola onlangs.

Lingard wordt inmiddels in verband gebracht met verschillende clubs uit binnen- en buitenland, waaronder AC Milan en Leicester City. United zou graag middenvelder James Maddison willen inlijven en het verhaal gaat dat men Lingard wil betrekken in de deal met the Foxes. Fans van the Red Devils zijn uitgekeken op de aanvaller, ook omdat hij het flinke salaris van circa 120.000 euro per week opstrijkt. De laatste domper was de met 1-3 verloren bekerwedstrijd tegen Manchester City. Het voormalig talent kon niets klaarspelen tegen het geweld van de stadsgenoot en werd al in de rust, bij een 1-3 tussenstand, gewisseld.

Paul Ince, oud-speler van United, omschreef deze week het gevoel wat menig United-fan heeft over Lingard: een transfer in deze vorm is zeker niet aan de orde. "Hij moet echter eerst beter gaan presteren voordat een vertrek aan de orde is", aldus Ince tegenover Paddy Power. "Lingard moet wel heel erg optimistisch zijn als hij denkt dat Raiola hem een transfer naar Real of Juventus kan bezorgen! Hij is een zogeheten 'superagent', maar ik vraag me af waarom Lingard met hem in zee gaat. Jesse aast wellicht op een transfer en weet dat Raiola dat voor elkaar kan krijgen. Hij is geen kind meer. Hij moet eerst een stuk beter gaan presteren, dan pas kan hij gaan nadenken over een eventuele nieuwe club. Jesse zou nu op zijn hoogtepunt moeten zijn, maar eerlijk gezegd zijn sommige van zijn prestaties echt waardeloos."