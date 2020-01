Voormalig Real-talent strijkt voor 20 miljoen euro neer in Barcelona

Raúl de Tomás maakt per direct de overstap van Benfica naar Espanyol, zo maken beide clubs donderdag wereldkundig. Met de tussentijdse overstap van de 25-jarige aanvaller is een transfersom van twintig miljoen euro gemoeid. Dat bedrag kan oplopen tot 22 miljoen, afhankelijk van het aantal duels dat De Tomás voor Espanyol speelt. Daarnaast heeft Benfica een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.

"De uit Madrid afkomstige aanvaller is iemand met een grote toekomst", schrijft Espanyol in een verklaring op de clubsite. De Tomás, die in de Spaanse media deze week al werd gelinkt aan een transfer richting LaLiga, kwam donderdagochtend zonder problemen door de medische keuring in Barcelona. Kort daarna zette hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2026. Espanyol vestigt een clubrecord, want nog niet eerder werd zoveel geld neergelegd voor een transfer. Het record was tot nu toe in handen van Mario Hermoso, die in 2017 voor 12,5 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid.

De miljoenentransfer is opvallend te noemen, want De Tomás speelde pas een halfjaar in het shirt van Benfica. De Portugese topclub nam de spits afgelopen zomer voor twintig miljoen euro over van Real Madrid en legde de spits destijds een vijfjarig contract voor. Ondanks de hooggespannen verwachtingen kwam de kersverse aanwinst van Espanyol, die zijn hele jeugd voor Real speelde, in Portugal tot slechts drie doelpunten in zeventien wedstrijden. Het is nog niet duidelijk wanneer hij debuteert voor de hekkensluiter in LaLiga. Zondag staat het bekerduel met Reyes op het programma en een week later volgt de competitiewedstrijd tegen Villarreal.