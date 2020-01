Van Wolfswinkel: ‘Feyenoord is een optie, dat heb ik altijd gezegd’

Ricky van Wolfswinkel werd afgelopen zomer in verband gebracht met een overgang richting Feyenoord. Vanwege een aneurysma in de hersenen bleef een transfer naar welke club dan ook achterwege. De Nederlandse aanvaller van FC Basel blijft ondanks de recente problemen met zijn gezondheid openstaan voor een dienstverband bij Feyenoord.

Van Wolfswinkel, wiens contract in Basel na dit seizoen afloopt, heeft de focus momenteel volledig op zijn herstel liggen. Dat Feyenoord een nieuwe spits zoekt is de dertigjarige aanvaller echter niet ontgaan. "Feyenoord is voor mij altijd een optie. Dat heb ik altijd gezegd en dat zal ik ook altijd blijven zeggen", aldus Van Wolfswinkel, die in Nederland voor Vitesse en FC Utrecht uitkwam, in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De aanvaller in Zwitserse dienst is blij dat er belangstelling is, zelfs nu hij al een poos niet in actie is gekomen. "Ik vind het mooi om te horen, ik kan niet anders zeggen", vervolgt Van Wolfswinkel zijn relaas. "Natuurlijk, de geruchten komen ook niet zomaar. Zeker afgelopen is het dichtbij geweest (een transfer naar Feyenoord, red.). Vanwege gezondheidsredenen is het toen niet doorgegaan. Dan is het leuk om te horen dat ze altijd nog een oogje openhouden."

Bij Van Wolfswinkel werd in augustus per toevallig een aneurysma geconstateerd, nadat hij een hersenschudding had opgelopen. "Als ik terugkijk op de hele situatie, is die hersenschudding mijn grootste geluk geweest", zo benadrukt hij in een interview met Blick. "Mijn eerste reactie toen de dokter me dit nieuws vertelde, was of ik ooit weer zou kunnen voetballen. En zo ja, wanneer?" Volgende maand volgt de vierde hersenscan voor Van Wolfswinkel, die zich verder goed voelt. "Alleen mag ik nog geen duels aangaan op het veld en is koppen ook geen optie. Misschien mag ik in februari weer wedstrijden spelen, maar het zou ook nog maanden kunnen duren. Niemand kan daar nu iets over zeggen."